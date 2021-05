Medzi subjekty územnej spolupráce by sa mali zaradiť aj cirkvi

Bratislava 5. mája (TASR) – Medzi subjekty územnej spolupráce by sa mohli zaradiť registrované sociálne podniky, Slovenský Červený kríž či registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti so sídlom v SR. Vyplýva to z novely zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



Vďaka tejto zmene by bolo možné poskytnúť aj týmto subjektom dotáciu v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja. Činnosť a aktivity týchto subjektov predstavujú podľa predkladateľov "celospoločensky prospešnú činnosť s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj".



Novela zákona má za cieľ zaradiť medzi subjekty územnej spolupráce registrované sociálne podniky, Slovenský Červený kríž, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti so sídlom na území SR a právnické osoby so sídlom na Slovensku, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.