Medzi víťazmi ceny ITAPA 2020 je aj Bratislava so svojim portálom

Bratislava 9. decembra (TASR) – Medzi víťazmi ceny ITAPA 2020 sa ocitol aj portál otvorených dát OpenData Bratislava z dielne Magistrátu hlavného mesta Bratislavy. V rámci kategórie Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti si odniesla prvú cenu. Informovali o tom organizátori medzinárodného kongresu ITAPA 2020.



V tej istej kategórii sa na druhom mieste nachádzal projekt portálu Navody.digital z dielne Slovensko.Digital, ktorý zjednodušuje orientáciu v e-government službách štátu a pomáha s vybavovaním životných situácií. Tretie miesto obsadil projekt spoločnosti Asseco Central Europe – IS COVID, ktorého cieľom bolo prepojenie laboratórií na centrálnu evidenciu COVID-19. "Zároveň zabezpečuje platformu na centrálnu evidenciu a konsolidáciu výsledkov z laboratórií a prepojenie s 36 regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, súkromnými, štátnymi aj vedeckými laboratóriami v nemocniciach a poskytuje výstupy do relevantných štátnych systémov," dodali organizátori.



Špeciálna cena poroty bola udelená spoločnosti Microsoft, ktorý je autorom projektu Okamžitá pomoc školám. Spoločnosti sa počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu podarilo nasadiť službu Office 365 a platformu MS Teams pre vzdialené vyučovanie do viac ako 1870 škôl.



V kategórii Najinovatívnejší projekt si prvú cenu odniesla špeciálne upravená klávesnica pre zdravotne znevýhodnených či starších ľudí HandCubeKeys od Výskumno-vývojového, informačného a vzdelávacieho centra. Porota udelila špeciálnu cenu v tejto kategórii aplikácii FaceRehab – Digitálny rehabilitačný terapeut od spoločnosti Inovuj.



Cenu Rádia Slovensko na kongrese udelili projektu mobile ID od spoločnosti PosAm a Datalan. Aplikácia je alternatívou k osobnej návšteve úradov. Spoločnosť DITEC v spolupráci s občianskym združením Aj Ty v IT udelila aj tento rok svoju cenu Opportunity Award For IT Young Ladies. Odniesla si ju študentka z Gymnázia Bílikova v Bratislave Karolína Kollárová.