Medzi Závadkou nad Hronom a Polomkou vybudujú nový most

Brezno 30. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vybuduje nový most na ceste I/66 medzi obcami Závadka nad Hronom a Polomka, v časti Hámor v okrese Brezno. Nahradí pôvodný, 125-ročný, ktorý zbúrajú. Súčasťou projektu je aj preložka 675-metrového úseku cesty I/66. TASR o tom v stredu informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč s tým, že práce potrvajú do 15. decembra.



„Cieľom projektu je odstránenie bezpečnostných rizík a zvýšenie technicko-dopravných parametrov cesty. Zvýši sa tak bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, keďže nevyhovujúce technické parametre spôsobovali kolízne situácie. Most postavili v roku 1900 a jeho stavebno-technický stav bol havarijný, stupeň sedem. Kompletne bude zbúraný, územie sa zrekultivuje a postaví sa nový most na novej trase cesty I/66,“ priblížil Trepáč. Spolu s výstavbou mosta sa rozšíri teleso cesty a vymení rámový priepust. Nainštalujú aj nové dopravné značenie a zvodidlá.



Zhotoviteľom diela, ktorý vzišiel z verejného obstarávania, je spoločnosť Skanska SK a jeho zmluvná cena je takmer 2,2 milióna eur bez DPH. „Doprava v mieste prác je obojsmerne vedená v jednom jazdnom pruhu. Denná intenzita dopravy v úseku je približne 3000 vozidiel, preto by v mieste stavby nemalo dochádzať k veľkému zdržaniu,“ dodal Trepáč.