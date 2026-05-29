< sekcia Ekonomika
Medzikvartálny rast českej ekonomiky sa v prvom štvrťroku spomalil
Dôvodom spomalenia rastu českej ekonomiky bolo oslabenie domáceho dopytu.
Autor TASR
Praha 29. mája (TASR) - Hrubý domáci produkt Českej republiky sa v prvom štvrťroku medzikvartálne posilnil o 0,2 %. Išlo o spomalenie jeho rastu po tom, ako sa v záverečnom štvrťroku minulého roka zväčšil o 0,7 %. Uviedol to v piatok Český štatistický úrad (ČSÚ), ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a údajov, ktoré na svojej internetovej stránke zverejnil ČSÚ.
Dôvodom spomalenia rastu českej ekonomiky bolo oslabenie domáceho dopytu. Spotreba domácností sa totiž zväčšila iba o 0,6 % po posilnení o 1,2 % v predošlom štvrťroku. Vládne výdavky sa znížili o 0,3 % po tom, ako sa počas októbra až decembra medzikvartálne nezmenili. Tempo tvorby hrubého fixného kapitálu sa spomalilo na 2 % z úrovne 2,8 % vo štvrtom kvartáli.
Rast českého hospodárstva počas januára až marca podporilo zvýšenie hrubej pridanej hodnoty (HPH) v segmente obchodu, dopravy, ubytovania a stravovania o 0,4 %, v sektore finančníctva a poisťovníctva o 4,3 % a v kategórii odborných, vedeckých, technických a administratívnych služieb o 0,9 %. Ekonomiku podporilo aj zväčšenie HPH v stavebníctve o 0,2 % a realitnom sektore o 0,4 %. V priemyselnom odvetví sa však HPH o 0,7 % oslabila.
Medziročne sa české hospodárstvo v prvom kvartáli zväčšilo o 2,2 %. K jeho rastu prispeli výdavky na konečnú spotrebu domácností, vládne výdavky a tvorba hrubého fixného kapitálu. Negatívny vplyv mala zmena stavu zásob a bilancia zahraničného obchodu.
Dôvodom spomalenia rastu českej ekonomiky bolo oslabenie domáceho dopytu. Spotreba domácností sa totiž zväčšila iba o 0,6 % po posilnení o 1,2 % v predošlom štvrťroku. Vládne výdavky sa znížili o 0,3 % po tom, ako sa počas októbra až decembra medzikvartálne nezmenili. Tempo tvorby hrubého fixného kapitálu sa spomalilo na 2 % z úrovne 2,8 % vo štvrtom kvartáli.
Rast českého hospodárstva počas januára až marca podporilo zvýšenie hrubej pridanej hodnoty (HPH) v segmente obchodu, dopravy, ubytovania a stravovania o 0,4 %, v sektore finančníctva a poisťovníctva o 4,3 % a v kategórii odborných, vedeckých, technických a administratívnych služieb o 0,9 %. Ekonomiku podporilo aj zväčšenie HPH v stavebníctve o 0,2 % a realitnom sektore o 0,4 %. V priemyselnom odvetví sa však HPH o 0,7 % oslabila.
Medziročne sa české hospodárstvo v prvom kvartáli zväčšilo o 2,2 %. K jeho rastu prispeli výdavky na konečnú spotrebu domácností, vládne výdavky a tvorba hrubého fixného kapitálu. Negatívny vplyv mala zmena stavu zásob a bilancia zahraničného obchodu.