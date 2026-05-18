Medzikvartálny rast švajčiarskej ekonomiky sa zrýchlil
Medzikvartálny rast švajčiarskeho hospodárstva počas januára až marca bol najsilnejší za ostatný rok. K zväčšeniu ekonomiky prispelo odvetvie priemyslu aj sektor služieb.
Autor TASR
Bern 18. mája (TASR) - Švajčiarsky hrubý domáci produkt (HDP) sa v prvom štvrťroku tohto roka medzikvartálne zväčšil o 0,5 %. Tempo jeho rastu sa tak zrýchlilo po tom, ako sa ekonomika krajiny v záverečných troch mesiacoch vlaňajška oproti predošlému štvrťroku posilnila o 0,2 %. Ukázali to predbežné údaje, ktoré v pondelok zverejnil švajčiarsky Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Medzikvartálny rast švajčiarskeho hospodárstva počas januára až marca bol najsilnejší za ostatný rok. K zväčšeniu ekonomiky prispelo odvetvie priemyslu aj sektor služieb. Údaje o raste HDP naznačujú, že hospodárstvo krajiny sa naďalej zotavuje po krátkej kontrakcii v lete minulého roka, ktorá nesledovala po šoku spôsobenom americkými clami.
Rast ekonomiky Švajčiarska sa ukazuje ako odolný napriek prudkému zvýšeniu cien energií a posilneniu švajčiarskeho franku po vypuknutí vojny v Iráne. Konflikt na Blízkom východe spôsobil prudké zdraženie ropy a zemného plynu a podporil dopyt po franku ako po bezpečnej mene. V závere marca sa však frank oslabil, čo čiastočne uľahčilo situáciu švajčiarskych exportérov.
