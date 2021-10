Medzilaborce by chceli zmodernizovať svoje budovy za takmer milión eur

Medzilaborce 4. októbra (TASR) - Mesto Medzilaborce by rado investovalo do troch budov vo svojom vlastníctve takmer milión eur. Zámer mesta uchádzať sa o nenávratné finančné príspevky (NFP) na modernizáciu kultúrnych domov v meste a v mestskej časti Vydraň a na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu odobrili mestskí poslanci na svojom septembrovom (28. 9.) zasadnutí.



Aby mohla samospráva modernizovať kultúrne domy v meste a mestskej časti Vydraň, bude sa uchádzať o NFP vo výzve ministerstva kultúry zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. "Mesto Medzilaborce chce v dome kultúry vymeniť osvetlenie, ozvučenie, podlahy a miesta na sedenie," uvádza sa v dôvodovej správe k schválenému materiálu s tým, že celkový rozpočet na modernizáciu predstavuje viac ako 210.000 eur, spolufinancovanie samosprávy by malo byť na úrovni viac ako 10.000 eur. V rámci modernizácie kultúrneho domu vo Vydrani by malo dôjsť k obstaraniu nových sociálnych zariadení, podláh, dverí, osvetlenia a k rekonštrukcii pódia. Rozpočtové náklady v tomto prípade vyčíslili na 80.000 eur.



Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu s predpokladanými rozpočtovými nákladmi vo výške takmer 639.000 eur by sa malo realizovať vo viacerých oblastiach. Samospráva by rada okrem zateplenia vonkajšej fasády, strechy nad veľkou zasadačkou a stropov suterénu a garáží vymenila izolačné dvojsklo za trojsko, zhotovila nové odkvapové chodníky, na sedlovú strechu namontovala konštrukcie na osadenie solárnych panelov či v interiéri vymenila svietidlá a vykurovacie telesá. V prípade, že mesto bude vo výzve Slovenskej inovačnej agentúry úspešné, spolufinancovanie projektu z mestského rozpočtu bude predstavovať takmer 32.000 eur.