Medzilaborce sa zapojili do obnovy vlakového spojenia s Ukrajinou

Medzilaborce 9. februára (TASR) – Podporiť rozvoj turizmu v prihraničnom slovensko-poľsko-ukrajinskom regióne by predstavitelia miestnych samospráv chceli aj prostredníctvom obnovy vlakového spojenia na trati prvej uhorsko-haličskej železnice. Memorandum o spolupráci za slovenskú stranu podpísal v závere minulého týždňa primátor mesta Medzilaborce Vladislav Višňovský. K obnove železničných spojov medzi Poľskom a Ukrajinou sa ministri dopravy oboch krajín zaviazali do konca tohto roka, slovenská strana čaká na zlepšenie pandemickej a geopolitickej situácie.



"Uskutočnilo sa už stretnutie ministrov dopravy Ukrajiny a Poľska, kde sa ukrajinská strana zaviazala zainvestovať a znova spojazdniť trať do konca roka 2022," priblížil Višňovský pre TASR s tým, že má ísť o železničný úsek Ustrzyki Dolne (PL) – Smiľnytsya (UA) – Khyriv (UA) – Nyzhankovychi (UA) – Przemysl (PL). Trať je vrátane možnosti spojenia so Slovenskom v úseku Medzilaborce – Lupkovský tunel nefunkčná viac ako desaťročie. Na stretnutí predstaviteľov prihraničných samospráv a menších územných celkov sa mali signatári dohodnúť na sprejazdnení celej trate od Medzilaboriec do Ľvova. "Chceme, aby sme do toho boli zakomponovaní aj my, teda mesto Medzilaborce," uviedol. Od obnovy trate očakáva najmä rozšírenie možností pre cestovný ruch.



"O tomto zámere sme už s poľskou stranou diskutovali, aktuálne sa však o danej téme nerokuje vzhľadom na koronavírus a napätú situáciu medzi Ruskom a Ukrajinou," ozrejmila pre TASR Miriama Švikruhová z odboru komunikácie ministerstva dopravy a výstavby s tým, že po "vyjasnení situácie" je rezort pripravený spoločne hľadať riešenie na zavedenie takéhoto spojenia.