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Medzimesačná americká inflácia sa v októbri spomalila
Náklady na bývanie sa v USA podľa utorkovej správy amerického ministerstva práce medzimesačne zvýšili o 0,3 %.
Autor TASR
Washington 10. novembra (TASR) - Medzimesačná inflácia v USA sa v októbri zmiernila. Oproti predošlému mesiacu spotrebiteľské ceny v krajine stúpli o 0,4 % po tom, ako sa v septembri medzimesačne posilnili o 0,6 %. Nenaplnilo sa však očakávanie, že rast cien sa spomalí ešte výraznejšie, a to na 0,3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a portálu tradingeconomics.
Náklady na bývanie sa v USA podľa utorkovej správy amerického ministerstva práce medzimesačne zvýšili o 0,3 %. Ceny potravín a stravovacích služieb vzrástli zhodne o 0,5 %. Ceny energií sa zvýšili o 0,7 %. Tempo ich posilňovania sa tak prudko spomalilo po septembrovom raste o 5,2 %. Zdraženie benzínu o 1 % a elektriny o 0,9 % čiastočne kompenzovalo zlacnenie zemného plynu.
Medzimesačná jadrová inflácia, ktorá nezohľadňuje volatilné ceny potravín a energií, bola v októbri v USA na úrovni 0,3 %, čiže v rovnakej výške ako v septembri.
O medziročnom vývoji inflácie rezort práce neinformoval, pretože pre prerušenie činnosti niektorých úradov v októbri minulého roka, čiže takzvaný shutdown, nie sú k dispozícii údaje na porovnanie.
Náklady na bývanie sa v USA podľa utorkovej správy amerického ministerstva práce medzimesačne zvýšili o 0,3 %. Ceny potravín a stravovacích služieb vzrástli zhodne o 0,5 %. Ceny energií sa zvýšili o 0,7 %. Tempo ich posilňovania sa tak prudko spomalilo po septembrovom raste o 5,2 %. Zdraženie benzínu o 1 % a elektriny o 0,9 % čiastočne kompenzovalo zlacnenie zemného plynu.
Medzimesačná jadrová inflácia, ktorá nezohľadňuje volatilné ceny potravín a energií, bola v októbri v USA na úrovni 0,3 %, čiže v rovnakej výške ako v septembri.
O medziročnom vývoji inflácie rezort práce neinformoval, pretože pre prerušenie činnosti niektorých úradov v októbri minulého roka, čiže takzvaný shutdown, nie sú k dispozícii údaje na porovnanie.