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Medzimesačné tempo rastu francúzskeho priemyslu sa v apríli spomalilo
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa produkcia francúzskeho priemyslu v apríli zvýšila o 2,8 %.
Autor TASR
Paríž 5. júna (TASR) - Priemyselná produkcia vo Francúzsku sa v apríli medzimesačne mierne zvýšila, a to o 0,1 %. Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že priemyselná výroba v krajine oproti marcu o 0,2 % klesne. Medzimesačné tempo rastu francúzskeho priemyslu sa však spomalilo po tom, ako produkcia v marci v porovnaní s februárom stúpla o 1,4 %. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast produkcie francúzskeho spracovateľského priemyslu sa v apríli spomalil na 0,4 % z marcovej úrovne 1,3 %. Výroba agropotravinárskych tovarov totiž medzimesačne stagnovala po tom, ako sa v marci zvýšila o 1,1 %. Produkcia elektrických, elektronických a počítačových zariadení a strojov sa zvýšila len o 0,4 % po raste o 1,2 % v predošlom mesiaci. Zrýchlilo sa však tempo výroby koksu a rafinovaných ropných produktov na 6,6 % z marcových 6,5 % a dopravných zariadení na 3,3 % z úrovne 2,2 %. Dodávky elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu v apríli klesli o 1,1 % po marcovom raste o 1,8 %.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa produkcia francúzskeho priemyslu v apríli zvýšila o 2,8 %. Jej medziročný rast sa zrýchlil po tom, ako v marci podľa revidovaných údajov stúpla o 1,3 %.
Rast produkcie francúzskeho spracovateľského priemyslu sa v apríli spomalil na 0,4 % z marcovej úrovne 1,3 %. Výroba agropotravinárskych tovarov totiž medzimesačne stagnovala po tom, ako sa v marci zvýšila o 1,1 %. Produkcia elektrických, elektronických a počítačových zariadení a strojov sa zvýšila len o 0,4 % po raste o 1,2 % v predošlom mesiaci. Zrýchlilo sa však tempo výroby koksu a rafinovaných ropných produktov na 6,6 % z marcových 6,5 % a dopravných zariadení na 3,3 % z úrovne 2,2 %. Dodávky elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu v apríli klesli o 1,1 % po marcovom raste o 1,8 %.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa produkcia francúzskeho priemyslu v apríli zvýšila o 2,8 %. Jej medziročný rast sa zrýchlil po tom, ako v marci podľa revidovaných údajov stúpla o 1,3 %.