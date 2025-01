Medzimesačný rast cien potravín v Británii dosiahol 9-mesačné maximum

Londýn 28. januára (TASR) - Ceny v britských obchodoch v januári medziročne opäť klesli, tempo poklesu sa však spomalilo. Navyše, ekonómov znepokojili údaje o medzimesačnom vývoji cien potravín. Tie v januári vzrástli najprudšie za posledných deväť mesiacov. Uviedlo to v utorok Konzorcium britského maloobchodu (BRC).



Konzorcium oznámilo, že ceny v obchodoch klesli v januári oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 0,7 %. V decembri pokles predstavoval 1 %, čo predstavovalo najvýraznejší pokles za viac než tri roky.



Obavy však vyvoláva vývoj cien potravín v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. V januári sa podľa BRC ceny potravín proti decembru zvýšili o 0,5 %, čo je najvýraznejší rast od apríla minulého roka. Celkovo ceny v obchodoch v medzimesačnom porovnaní klesli, a to o 0,4 %.



Šéfka BRC Helen Dickinsonová uviedla, že pod pokles celkových cien v obchodoch sa podpísalo najmä zlacňovanie nepotravinových výrobkov na začiatku roka. Obchody znižovali ceny najmä pri oblečení a nábytku. V prípade potravín je to však iné. "Januárové údaje predstavujú prvé známky toho, čo nás čaká v ďalšom období," povedala Dickinsonová poukazujúc na najvýraznejší rast cien potravín za deväť mesiacov.



Šéfka BRC očakáva, že maloobchod bude zvyšovať ceny v reakcii na očakávané vyššie náklady, ktoré ministerka financií predstavila v októbri v rámci návrhu rozpočtu na tento rok. "Ak vláda neprijme potrebné opatrenia, domácnosti to pocítia," dodala Dickinsonová.