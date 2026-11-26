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Medzimesačný rast francúzskych výrobných cien sa v októbri zmiernil
Ceny výrobcov vo Francúzsku v októbri medzimesačne stúpli o 1,3 %.
Autor TASR
Paríž 26. novembra (TASR) - Ceny výrobcov vo Francúzsku v októbri medzimesačne stúpli o 1,3 %. Tempo ich rastu sa tak spomalilo po tom, ako sa v septembri oproti predošlému mesiacu podľa revidovaných údajov zvýšili o 1,8 %. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Spomalil sa rast cien produktov spracovateľského priemyslu na 0,1 % zo septembrových 0,3 %. Výrazne sa spomalil najmä rast cien koksu a ropných produktov, a to na 0,5 % zo septembrových 17,5 %. Ceny týchto tovarov sú značne volatilné odvtedy, ako sa v závere februára začal konflikt na Blízkom východe.
Výrobné ceny potravín, nápojov a tabakových výrobkov v októbri o 0,2 % klesli po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci o 0,3 % posilnili. Rast cien v kategórii ostatných priemyselných výrobkov sa nezmenil a zostal na úrovni 0,2 %.
Medziročne sa ceny francúzskych výrobcov v októbri zvýšili o 8,2 %. Ich rast sa zrýchlil po tom, ako v septembri oproti rovnakému mesiacu minulého roka podľa revidovaných údajov stúpli o 6,9 %. Októbrový medziročný rast bol najsilnejší od marca 2023.
Spomalil sa rast cien produktov spracovateľského priemyslu na 0,1 % zo septembrových 0,3 %. Výrazne sa spomalil najmä rast cien koksu a ropných produktov, a to na 0,5 % zo septembrových 17,5 %. Ceny týchto tovarov sú značne volatilné odvtedy, ako sa v závere februára začal konflikt na Blízkom východe.
Výrobné ceny potravín, nápojov a tabakových výrobkov v októbri o 0,2 % klesli po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci o 0,3 % posilnili. Rast cien v kategórii ostatných priemyselných výrobkov sa nezmenil a zostal na úrovni 0,2 %.
Medziročne sa ceny francúzskych výrobcov v októbri zvýšili o 8,2 %. Ich rast sa zrýchlil po tom, ako v septembri oproti rovnakému mesiacu minulého roka podľa revidovaných údajov stúpli o 6,9 %. Októbrový medziročný rast bol najsilnejší od marca 2023.