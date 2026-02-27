< sekcia Ekonomika
Medzimesačný rast írskeho maloobchodu bol v januári najsilnejší
Najviac sa v januári medzimesačne zväčšili tržby írskych predajní kníh, novín a kancelárskych potrieb, a to o 13,8 %.
Autor TASR
Dublin 27. februára (TASR) - Maloobchodné tržby v Írsku v januári medzimesačne vzrástli o 1,5 % po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci podľa revidovaných údajov o 0,2 % znížili. Januárový medzimesačný rast bol najsilnejší od marca 2024. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Najviac sa v januári medzimesačne zväčšili tržby írskych predajní kníh, novín a kancelárskych potrieb, a to o 13,8 %. Tržby za predaj železiarskych tovarov, farieb a skla oproti decembru stúpli o 3 %. Predajne odevov, obuvi a textilu vykázali rast tržieb o 2,6 %. Tržby za predaj palív sa zvýšili o 2 %. Medzimesačne však klesli tržby za predaj motorových vozidiel (-9,6 %) a farmaceutických, zdravotníckych a kozmetických výrobkov (-7 %). Oslabili sa aj tržby predajní s elektrotechnickými tovarmi, a to o 2,8 %.
Medziročne maloobchodný predaj v Írsku vzrástol o 3 %, čiže najvýraznejšie za štyri mesiace. Prudký januárový rast nasledoval po tom, ako v decembri maloobchodné tržby v krajine podľa revidovaných údajov medziročne stúpli len o 0,2 %.
Najviac sa v januári medzimesačne zväčšili tržby írskych predajní kníh, novín a kancelárskych potrieb, a to o 13,8 %. Tržby za predaj železiarskych tovarov, farieb a skla oproti decembru stúpli o 3 %. Predajne odevov, obuvi a textilu vykázali rast tržieb o 2,6 %. Tržby za predaj palív sa zvýšili o 2 %. Medzimesačne však klesli tržby za predaj motorových vozidiel (-9,6 %) a farmaceutických, zdravotníckych a kozmetických výrobkov (-7 %). Oslabili sa aj tržby predajní s elektrotechnickými tovarmi, a to o 2,8 %.
Medziročne maloobchodný predaj v Írsku vzrástol o 3 %, čiže najvýraznejšie za štyri mesiace. Prudký januárový rast nasledoval po tom, ako v decembri maloobchodné tržby v krajine podľa revidovaných údajov medziročne stúpli len o 0,2 %.