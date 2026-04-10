Medzinárodná akcia odhalila rozsiahle colné a daňové úniky
Akciu odštartovali príslušníci KÚFS v skorých ranných hodinách vo štvrtok 9. apríla.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Medzinárodná akcia s krycím názvom Podlimit odhalila rozsiahle colné a daňové úniky. Celková odhadovaná škoda na cle a DPH predstavuje vyše 137 miliónov eur. Podľa odhadov clá boli znížené najmenej o 24,1 milióna eur, pričom nezaplatená DPH predstavuje viac ako 113,3 milióna eur pri takmer 4000 doručených zásielkach. Ako v piatok informoval hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč, Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s medzinárodnými partnermi úspešne realizoval operáciu zameranú na odhaľovanie závažnej ekonomickej trestnej činnosti.
„Príslušníci KÚFS vykonali domové prehliadky, ako aj prehliadky iných priestorov a pozemkov vo viacerých regiónoch západného Slovenska. Súčasne prebiehali aj ďalšie zaisťovacie úkony v rámci trestného konania vedeného KÚFS a Úradom Európskej prokuratúry (EPPO),“ uviedol Kováč.
Akciu odštartovali príslušníci KÚFS v skorých ranných hodinách vo štvrtok 9. apríla. Zároveň prebiehali aj ďalšie zaisťovacie úkony v trestnej veci vedenej EPPO a KÚFS pre podozrenia zo skracovania dovozných platieb pri dovoze tovaru z Číny, vyclievanom na Slovensku v rokoch 2017 a 2018 deklarovaním nepravdivých údajov o hodnote tovaru a mieste dodania tovaru pre deklarovaných príjemcov v Českej republike.
„V rámci tejto medzinárodne koordinovanej akcie boli zaistené najmä listinné dôkazy, pričom zaisťovacie úkony boli súčasne vykonávané aj na území Českej republiky príslušnými orgánmi ČR,“ priblížil Kováč.
Finančná správa dlhodobo spolupracuje s EPPO. V marci 2026 podpísala pracovnú dohodu o spolupráci, ktorá má zefektívniť boj proti podvodom a iným trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. Finančná správa sa bude v blízkej budúcnosti spolupodieľať aj na ďalších prípadoch.
