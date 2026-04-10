Medzinárodná akcia odhalila rozsiahle colné a daňové úniky

.
Bratislava 10. apríla (TASR) - Medzinárodná akcia s krycím názvom Podlimit odhalila rozsiahle colné a daňové úniky. Celková odhadovaná škoda na cle a DPH predstavuje vyše 137 miliónov eur. Podľa odhadov clá boli znížené najmenej o 24,1 milióna eur, pričom nezaplatená DPH predstavuje viac ako 113,3 milióna eur pri takmer 4000 doručených zásielkach. Ako v piatok informoval hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč, Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s medzinárodnými partnermi úspešne realizoval operáciu zameranú na odhaľovanie závažnej ekonomickej trestnej činnosti.

Príslušníci KÚFS vykonali domové prehliadky, ako aj prehliadky iných priestorov a pozemkov vo viacerých regiónoch západného Slovenska. Súčasne prebiehali aj ďalšie zaisťovacie úkony v rámci trestného konania vedeného KÚFS a Úradom Európskej prokuratúry (EPPO),“ uviedol Kováč.

Akciu odštartovali príslušníci KÚFS v skorých ranných hodinách vo štvrtok 9. apríla. Zároveň prebiehali aj ďalšie zaisťovacie úkony v trestnej veci vedenej EPPO a KÚFS pre podozrenia zo skracovania dovozných platieb pri dovoze tovaru z Číny, vyclievanom na Slovensku v rokoch 2017 a 2018 deklarovaním nepravdivých údajov o hodnote tovaru a mieste dodania tovaru pre deklarovaných príjemcov v Českej republike.

V rámci tejto medzinárodne koordinovanej akcie boli zaistené najmä listinné dôkazy, pričom zaisťovacie úkony boli súčasne vykonávané aj na území Českej republiky príslušnými orgánmi ČR,“ priblížil Kováč.

Finančná správa dlhodobo spolupracuje s EPPO. V marci 2026 podpísala pracovnú dohodu o spolupráci, ktorá má zefektívniť boj proti podvodom a iným trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. Finančná správa sa bude v blízkej budúcnosti spolupodieľať aj na ďalších prípadoch.
.

