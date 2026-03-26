Medzinárodná burza práce v Prešove ponúka stovky pracovných miest
Na veľtrh prišlo prezentovať pracovné príležitosti takmer 50 európskych aj tuzemských vystavovateľov.
Autor TASR
Prešov 26. marca (TASR) - Prešovská M Aréna je štvrtok dejiskom tretieho ročníka medzinárodného veľtrhu práce Eures Job Day. Ľudia predovšetkým z Prešovského a Košického kraja majú príležitosť stretnúť sa so zástupcami zahraničných aj slovenských zamestnávateľov a dozvedieť sa viac o aktuálnych pracovných ponukách. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Na veľtrh prišlo prezentovať pracovné príležitosti takmer 50 európskych aj tuzemských vystavovateľov, a to prevažne z oblasti gastronómie, hotelierstva, priemyslu, logistiky, dopravy či IT. V ponuke boli celoročné aj sezónne zamestnania. Eures poradcovia z Česka, Dánska, Holandska, Nemecka, Rakúska a Talianska poskytujú aktuálne informácie o životných a pracovných podmienkach vo svojich domovských krajinách, ako aj pomoc a poradenstvo pri hľadaní práce.
„Ľudia majú vďaka veľtrhu príležitosť naplno využiť potenciál voľného pohyb pracovnej sily v Európe, čo je privilégiom života v únii. Minulý ročník ukázal, že uchádzači aj záujemcovia o prácu vedia túto príležitosť využiť. Bránami veľtrhu vtedy prešlo viac ako 3200 návštevníkov prevažne z Prešovského a Košického kraja,“ priblížil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.
Tretí ročník medzinárodného veľtrhu práce Eures Job Day organizuje sieť Eures Slovensko v spolupráci s ÚPSVaR. Hlavným cieľom podujatia je vytvorenie priestoru na osobné stretnutia zahraničných a slovenských zamestnávateľov s uchádzačmi a záujemcami o prácu v krajinách Európskej únie a na Slovensku. Vstup na veľtrh je pre návštevníkov bezplatný. Okrem ponuky práce pripravil pre návštevníkov pestrý sprievodný program vrátane prezentácií so zameraním na európsky trh práce a pracovnú mobilitu.
Všetky voľné pracovné miesta ponúkané na Eures Job Day sú zverejnené a priebežne aktualizované na pracovnom portáli siete Eures. Podrobnejšie informácie o jednotlivých vystavovateľoch sú k dispozícii v informačnom bulletine. Eures Job Day je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.
Na veľtrh prišlo prezentovať pracovné príležitosti takmer 50 európskych aj tuzemských vystavovateľov, a to prevažne z oblasti gastronómie, hotelierstva, priemyslu, logistiky, dopravy či IT. V ponuke boli celoročné aj sezónne zamestnania. Eures poradcovia z Česka, Dánska, Holandska, Nemecka, Rakúska a Talianska poskytujú aktuálne informácie o životných a pracovných podmienkach vo svojich domovských krajinách, ako aj pomoc a poradenstvo pri hľadaní práce.
„Ľudia majú vďaka veľtrhu príležitosť naplno využiť potenciál voľného pohyb pracovnej sily v Európe, čo je privilégiom života v únii. Minulý ročník ukázal, že uchádzači aj záujemcovia o prácu vedia túto príležitosť využiť. Bránami veľtrhu vtedy prešlo viac ako 3200 návštevníkov prevažne z Prešovského a Košického kraja,“ priblížil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.
Tretí ročník medzinárodného veľtrhu práce Eures Job Day organizuje sieť Eures Slovensko v spolupráci s ÚPSVaR. Hlavným cieľom podujatia je vytvorenie priestoru na osobné stretnutia zahraničných a slovenských zamestnávateľov s uchádzačmi a záujemcami o prácu v krajinách Európskej únie a na Slovensku. Vstup na veľtrh je pre návštevníkov bezplatný. Okrem ponuky práce pripravil pre návštevníkov pestrý sprievodný program vrátane prezentácií so zameraním na európsky trh práce a pracovnú mobilitu.
Všetky voľné pracovné miesta ponúkané na Eures Job Day sú zverejnené a priebežne aktualizované na pracovnom portáli siete Eures. Podrobnejšie informácie o jednotlivých vystavovateľoch sú k dispozícii v informačnom bulletine. Eures Job Day je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.