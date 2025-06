Medzinárodná digitálna stratégia EÚ má jasný dosah aj na hospodárstvo

Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia (EK) a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vo štvrtok predstavili spoločnú víziu vonkajšej činnosti EÚ v digitálnej oblasti, ktorá má silný dosah aj na hospodárske záujmy EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že digitálna revolúcia pretvára hospodárstva a spoločnosti v náročnom globálnom geopolitickom prostredí, pričom medzinárodná digitálna stratégia EÚ ukazuje, že Únia je stabilným a spoľahlivým partnerom, otvoreným digitálnej spolupráci so spojencami a partnermi.



V stratégii sa jasne potvrdzuje záväzok EÚ vybudovať globálny digitálny poriadok založený na pravidlách.



Stratégia má za cieľ rozšíriť medzinárodné partnerstvá prehĺbením existujúcich digitálnych partnerstiev a dialógov, čím Únia posilní svoju technologickú konkurencieschopnosť a bezpečnosť. Pokúša sa zaviesť technologickú obchodnú ponuku EÚ kombináciou investícií súkromného a verejného sektora na podporu digitálnej transformácie partnerských krajín. Táto ponuka bude zahŕňať továrne umelej inteligencie, investície do bezpečnej a dôveryhodnej pripojiteľnosti, digitálnu verejnú infraštruktúru, kybernetickú bezpečnosť a ďalšie prvky.



V neposlednom rade je cieľom novej stratégie posilniť globálne digitálne riadenie podporou globálneho digitálneho poriadku založeného na pravidlách v súlade so základnými hodnotami EÚ.



Spolupráca s partnerskými krajinami pri budovaní medzinárodnej digitálnej stratégie sa zameria na viacero prioritných oblastí - bezpečná a dôveryhodná digitálna infraštruktúra nevyhnutná pri podpore vývoja v kritických odvetviach, ako je energetika, doprava, financie a zdravotníctvo. Inovačné technológie, ako sú umelá inteligencia, 5G/6G siete, polovodiče a kvantové technológie, digitálna správa vecí verejných, kybernetická bezpečnosť, digitálna identita a digitálna verejná infraštruktúra, ktoré môžu zjednodušiť cezhraničné podnikanie a uľahčiť mobilitu občanov. A tiež na online platformy s cieľom lepšie chrániť deti, slobodu prejavu, demokraciu a súkromie občanov.



Medzinárodná digitálna stratégia EÚ bola pripravená na základe výzvy šéfov vlád a štátov na summite EÚ v apríli 2024. Lídri na Európskej rade zdôraznili potrebu posilniť vedúce postavenie EÚ v oblasti globálnych digitálnych záležitostí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)