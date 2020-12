Medzinárodná doprava cez Vodné dielo Gabčíkovo je v bežnom režime

Bratislava 18. decembra (TASR) - Medzinárodná lodná doprava cez Vodné dielo Gabčíkovo je od piatka 17.00 h opäť v bežnom režime. Potápači stihli dokončiť práce o mesiac skôr. Informoval o tom štátny podnik Vodohospodárska výstavba.



Vodohospodári pripomenuli, že plavba cez stupeň Gabčíkovo bola od konca septembra cyklicky prerušovaná z dôvodu modernizačných prác na európskom projekte "Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo". Každodenná dopravná výluka trvala od 9.00 do 17.00 h, pričom sa predpokladalo, že práce ukončia najneskôr 17. januára 2021.



Podľa slov generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby Vladimíra Kollára boli práce pod vodou v hĺbke zhruba 15 - 25 metrov mimoriadne náročné aj vzhľadom na jesenno-zimné obdobie, počas ktorého boli realizované a aj vzhľadom na súčasnú pandémiu. "Išlo o nevyhnutnú a kľúčovú akciu v rámci nášho modernizačného projektu," vysvetlil Kollár.



Ako doplnil podnik, zhotoviteľ modernizačných prác v procese prípravy sanácie podložia preukázal, že na to, aby bol splnený opis predmetu zákazky, je nevyhnutné zamedziť prítoku vody z prívodného kanála. "Voda do podložia pritekala cez nápustný objekt oboch plavebných komôr a bolo nevyhnutné ho sanovať a až následne pokračovať so stabilizáciou podložia," vysvetlil podnik.



Vodohospodárski výstavbári dodali, že na základe špeciálnych geofyzikálnych meraní, podrobných prieskumov a pokusných injekčných polí zistili, že dovtedy používaná injekčná zmes na utesnenie škár nestačí a je potrebné komplexné riešenie zdroja priesakov. "V lokalite nápustného objektu boli teda použité tesniace gumené pásy, ktoré potápači prichytili na betónové konštrukcie nerezovými plechmi po celej dĺžke a šírke," uzavreli.



Kľúčovými aktivitami v rámci projektu je podľa podniku modernizácia horných a dolných vrát, inovácia plniaceho a prázdniaceho systému, stabilizácia podložia a vytvorenie expertného kontrolného systému. Projekt je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy CEF vo výške 85 %, čo je takmer 123 miliónov eur bez DPH.