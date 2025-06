Medzinárodná odborová konfederácia hlási zhoršenie práv pracujúcich

Brusel 2. júna (TASR) - Práva pracujúcich sú na celom svete vo „voľnom páde“, za čo môžu pokusy zamestnávateľov obísť kolektívne vyjednávanie a tiež nátlak na predstaviteľov odborov. Podľa tlačovej agentúry AFP to v pondelok oznámila Medzinárodná odborová konfederácia (MOK), informuje spravodajca TASR.



MOK ako odborová centrála celosvetového charakteru zhodnotila pri príležitosti zverejnenia 12. vydania svojho indexu práv pracujúcich „kolaps“ práv pracovníkov a upozornila na celkové zhoršenie ich situácie na celom svete.



Index vypočítaný MOK vychádza hlavne zo zoznamu 97 ukazovateľov stanovených v medzinárodných dohovoroch a judikatúre Medzinárodnej organizácie práce (ILO).



Hlavné závery výročnej štúdie Medzinárodnej odborovej konfederácie, ktorá bilancuje porušovanie práv pracovníkov v 151 krajinách, hovoria o zhoršení situácie v Európe a Amerike - v regiónoch, ktoré získali najnižšie skóre od spustenia tohto indexu.



Celkovo 87 % krajín porušilo za posledný rok právo na štrajk a 80 % krajín porušilo právo na kolektívne vyjednávanie, uvádza správa MOK.



Konfederácia odsúdila tlak na niektorých odborových predákov, pričom upozornila, že vyše 1000 odborových predákov a členov odborovej organizácie Všeobecná konfederácia práce (CGT) bolo predmetom trestného konania a disciplinárnych opatrení za úlohu, ktorú zohrali napríklad pri demonštráciách proti dôchodkovej reforme.



MOK prideľuje každej krajine vo svete skóre od 1 (maximum) do 5 (minimum) za rešpektovanie práv pracovníkov, čiže právo štrajkovať, demonštrovať, zúčastňovať sa na rokovaniach a podobne.



Len sedem zo všetkých sledovaných krajín dosiahlo maximálne skóre v porovnaní s 18 krajinami spred desiatich rokov. Z Európy to boli Nemecko, Švédsko a Nórsko.



„Celkovo možno povedať, že ak bude tento trend pokračovať rovnakým tempom, o desať rokov nebude mať žiadna krajina na svete najvyššie skóre za dodržiavanie práv pracujúcich,“ uviedol pre médiá generálny tajomník MOK Luc Triangle, ktorý sa angažoval v belgických odborových organizáciách od roku 1984 a od roku 2011 aj na činnosti odborov na úrovni EÚ.



Podľa jeho slov v Európe dochádza k výraznému a rýchlemu zhoršovaniu stavu práv pracujúcich, keď Európa v roku 2025 zaznamenala najprudší pokles zo všetkých regiónov sveta za posledných desať rokov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)