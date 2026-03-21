Medzinárodný deň lesov 2026 je v znamení tematickej podpory ekonomík
Nejde len o kampane na výsadbu stromov, aj keď tie patria medzi najvýraznejšie. Každý rok sa pripomienkový deň zameriava na inú tému, ktorá zdôrazňuje aktuálne výzvy.
Autor TASR
Rím/Bratislava 21. marca (TASR) - Zvyšovanie povedomia o význame všetkých typov lesov sa každý rok zintenzívňuje 21. marca. Tento deň určilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v roku 2012 za Medzinárodný deň lesov. Dátum sa zámerne zhoduje s prvým jarným dňom na severnej pologuli, ktorý symbolizuje obnovu a rast.
Nejde len o kampane na výsadbu stromov, aj keď tie patria medzi najvýraznejšie. Každý rok sa pripomienkový deň zameriava na inú tému, ktorá zdôrazňuje aktuálne výzvy.
Téma Medzinárodného dňa lesov 2026 má názov „Lesy a ekonomiky“. Zdôrazňuje sa kľúčová úloha lesov pri podpore hospodárskej prosperity. Ďaleko presahuje sféru príjmov a pracovných miest spojených s drevovýrobou a obchodom s obnoviteľnými surovinami a potravinami. Lesy zároveň podporujú rodinné a komunitné poľnohospodárstvo, zvyšujú poľnohospodársku produktivitu a chránia zdravé povodia.
Keďže mnohé krajiny sa usilujú prejsť na udržateľnú bioekonomiku, lesné produkty ponúkajú riešenia založené na prírode ako náhradu za materiály s vysokou uhlíkovou stopou a zároveň vytvárajú nové ekonomické príležitosti. Pri udržateľnom hospodárení sú lesy zdrojom obnoviteľných surovín a prispievajú k budovaniu ekonomiky, ktorá umožňuje prírode regenerovať. Lesy, ktoré sú domovom viac než polovice všetkých suchozemských druhov rastlín a živočíchov na svete, predstavujú priamy zdroj potravy, príjmov a obživy pre milióny ľudí a poskytujú energiu na vykurovanie a varenie pre 2,6 miliardy obyvateľov.
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa prostredníctvom svojho lesníckeho programu usiluje o obnovu lesov, zlepšenie životných podmienok ľudí závislých od nich a o podporu krajín pri udržateľnom obhospodarovaní lesných zdrojov. FAO je špecializovaná agentúra OSN so sídlom v Ríme. Predstavuje najväčší globálny súbor poznatkov v oblastiach poľnohospodárstva, výživy, rybárstva a akvakultúry, lesníctva a prírodných zdrojov. Podporuje krajiny v rozvoji a implementácii normatívnych opatrení i v budovaní kapacít. Zhromažďuje, analyzuje a monitoruje vstupné dáta, uľahčuje politický dialóg, podporuje zdieľanie výsledkov expertíz a skúseností a poskytuje zázemie pre rokovanie národov sveta a prenos poznatkov do praxe.
FAO zdôrazňuje, že lesy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zmierňovaní klimatickej zmeny - pohlcujú oxid uhličitý z atmosféry, ukladajú viac než polovicu globálnych zásob uhlíka v pôde a vegetácii a regulujú zrážky. Slúžia ako základ života pre miestnych obyvateľov v mnohých oblastiach, zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri zmierňovaní dosahov následkov klimatickej zmeny a sú súčasťou biologickej rozmanitosti. V niektorých krajinách a regiónoch poskytujú približne 20 percent príjmu vidieckych domácností, čo umožňuje prístup k potravinám a rozmanitej strave, najmä pre najchudobnejšie domácnosti.
Lesy majú tiež nezastupiteľnú funkciu pri zachovaní biodiverzity, pretože sa v nich vyskytuje vyše 80 percent druhov rastlín, živočíchov, hmyzu, húb, baktérií a viac ako 60.000 druhov drevín. Najväčšou hrozbou pre biodiverzitu je napríklad masové odlesňovanie, vysúšanie mokradí, rozširovanie ornej pôdy a pasienkov, ďalej pokračujúca urbanizácia a využívanie prírodných zdrojov.
Podľa Organizácie Spojených národov planéta Zem prichádza ročne o desať miliónov hektárov v dôsledku odlesňovania a približne 70 miliónov hektárov je postihnutých požiarmi. O to naliehavejšie vystupuje do popredia požiadavka ochrany a obnovy lesov, pretože od nich závisí blaho planéty a budúcich generácií, zdôrazňuje OSN.
Webportál Lesnej pedagogiky zdôrazňuje ako kľúčové posolstvá pre rok 2026 dáta, podľa ktorých viac ako polovica svetového hrubého domáceho produktu závisí od prírody vrátane lesov. Dopyt po lesných produktoch je na historickom maxime a až viac ako päť miliárd ľudí na celom svete využíva lesné a nedrevné produkty ako potraviny, lieky a živobytie, ako potrava sa používa viac ako 3200 druhov voľne žijúcich zvierat.
Zdroje: www.un.org, www.fao.org, www.unep.org
Nejde len o kampane na výsadbu stromov, aj keď tie patria medzi najvýraznejšie. Každý rok sa pripomienkový deň zameriava na inú tému, ktorá zdôrazňuje aktuálne výzvy.
Téma Medzinárodného dňa lesov 2026 má názov „Lesy a ekonomiky“. Zdôrazňuje sa kľúčová úloha lesov pri podpore hospodárskej prosperity. Ďaleko presahuje sféru príjmov a pracovných miest spojených s drevovýrobou a obchodom s obnoviteľnými surovinami a potravinami. Lesy zároveň podporujú rodinné a komunitné poľnohospodárstvo, zvyšujú poľnohospodársku produktivitu a chránia zdravé povodia.
Keďže mnohé krajiny sa usilujú prejsť na udržateľnú bioekonomiku, lesné produkty ponúkajú riešenia založené na prírode ako náhradu za materiály s vysokou uhlíkovou stopou a zároveň vytvárajú nové ekonomické príležitosti. Pri udržateľnom hospodárení sú lesy zdrojom obnoviteľných surovín a prispievajú k budovaniu ekonomiky, ktorá umožňuje prírode regenerovať. Lesy, ktoré sú domovom viac než polovice všetkých suchozemských druhov rastlín a živočíchov na svete, predstavujú priamy zdroj potravy, príjmov a obživy pre milióny ľudí a poskytujú energiu na vykurovanie a varenie pre 2,6 miliardy obyvateľov.
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa prostredníctvom svojho lesníckeho programu usiluje o obnovu lesov, zlepšenie životných podmienok ľudí závislých od nich a o podporu krajín pri udržateľnom obhospodarovaní lesných zdrojov. FAO je špecializovaná agentúra OSN so sídlom v Ríme. Predstavuje najväčší globálny súbor poznatkov v oblastiach poľnohospodárstva, výživy, rybárstva a akvakultúry, lesníctva a prírodných zdrojov. Podporuje krajiny v rozvoji a implementácii normatívnych opatrení i v budovaní kapacít. Zhromažďuje, analyzuje a monitoruje vstupné dáta, uľahčuje politický dialóg, podporuje zdieľanie výsledkov expertíz a skúseností a poskytuje zázemie pre rokovanie národov sveta a prenos poznatkov do praxe.
FAO zdôrazňuje, že lesy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zmierňovaní klimatickej zmeny - pohlcujú oxid uhličitý z atmosféry, ukladajú viac než polovicu globálnych zásob uhlíka v pôde a vegetácii a regulujú zrážky. Slúžia ako základ života pre miestnych obyvateľov v mnohých oblastiach, zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri zmierňovaní dosahov následkov klimatickej zmeny a sú súčasťou biologickej rozmanitosti. V niektorých krajinách a regiónoch poskytujú približne 20 percent príjmu vidieckych domácností, čo umožňuje prístup k potravinám a rozmanitej strave, najmä pre najchudobnejšie domácnosti.
Lesy majú tiež nezastupiteľnú funkciu pri zachovaní biodiverzity, pretože sa v nich vyskytuje vyše 80 percent druhov rastlín, živočíchov, hmyzu, húb, baktérií a viac ako 60.000 druhov drevín. Najväčšou hrozbou pre biodiverzitu je napríklad masové odlesňovanie, vysúšanie mokradí, rozširovanie ornej pôdy a pasienkov, ďalej pokračujúca urbanizácia a využívanie prírodných zdrojov.
Podľa Organizácie Spojených národov planéta Zem prichádza ročne o desať miliónov hektárov v dôsledku odlesňovania a približne 70 miliónov hektárov je postihnutých požiarmi. O to naliehavejšie vystupuje do popredia požiadavka ochrany a obnovy lesov, pretože od nich závisí blaho planéty a budúcich generácií, zdôrazňuje OSN.
Webportál Lesnej pedagogiky zdôrazňuje ako kľúčové posolstvá pre rok 2026 dáta, podľa ktorých viac ako polovica svetového hrubého domáceho produktu závisí od prírody vrátane lesov. Dopyt po lesných produktoch je na historickom maxime a až viac ako päť miliárd ľudí na celom svete využíva lesné a nedrevné produkty ako potraviny, lieky a živobytie, ako potrava sa používa viac ako 3200 druhov voľne žijúcich zvierat.
Zdroje: www.un.org, www.fao.org, www.unep.org