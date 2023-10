Medzinárodný fond sa dohodol na zvýšení financií v rade pre Afriku

Marrákeš 15. októbra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) oznámil, že členské štáty súhlasili so zvýšením svojich príspevkov a udelili subsaharskej Afrike tretie miesto vo výkonnej rade fondu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Posilnenie financií MMF a poskytnutie väčšieho hlasu Afrike v rámci inštitúcie patrili medzi priority výročného stretnutia fondu a Svetovej banky (SB) v Maroku, prvom na tomto kontinente od roku 1973.



Šéfka MMF Kristalina Georgievová a prezident Svetovej banky Ajay Banga využili výročné stretnutia, aby vyzvali členov na zvýšenie finančných príspevkov. Globálni veritelia tak budú môcť lepšie podporovať krajiny, ktorá zápasia s chudobou a zmenou klímy.



Členské štáty MMF prisľúbili "zmysluplné zvýšenie" úverových zdrojov do konca roka, nedokázali sa však dohodnúť na úprave hlasovacích práv, ktoré by poskytli väčšie slovo Číne a iným veľkým rozvíjajúcim sa ekonomikám.



Kvóty MMF sú odvodené od veľkosti ekonomiky danej krajiny, určujú, koľko financií by mala poskytnúť MMF, jej hlasovacie práva a maximálnu výšku pôžičiek, ktoré môže získať. Georgievová na otázku, kedy MMF zmení svoje hlasovacie podiely, uviedla, že to bude ďalší krok, keď bude existovať jasný plán.



Poskytnutie väčšieho podielu na hlasovaní krajinám ako Čína, ktorá je v súčasnosti druhou najväčšou svetovou ekonomikou, je kontroverznou otázkou. Čína má aktuálne podiel hlasov 6,08 %, zatiaľ čo Japonsko, tretia najväčšia svetová ekonomika, má 6,14 %.



"V určitom bode bude nevyhnutná revízia rozdelenia kvót MMF," povedal guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau. "Rozvíjajúce sa krajiny, ktoré z toho budú mať prospech, vrátane Číny, však budú musieť prijať spoločné pravidlá hry," dodal.



Hoci sa podiely na hlasovaní nezmenili, MMF súhlasil s rozšírením svojej výkonnej rady z 24 na 25 členov, aby Afrika získala ďalšie kreslo. Subsaharská Afrika bude mať teraz troch členov výkonnej rady namiesto dvoch.



Výročné zasadanie zatienil konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Georgievová uzavrela stretnutie varovaním, že konflikt zvyšuje globálnu ekonomickú neistotu a veľa bude závisieť od jeho rozsahu a trvania.



Španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová, ktorá predsedá Finančnému výboru MMF, na tlačovej konferencii v sobotu uviedla, že členovia nedokázali dosiahnuť konsenzus o spoločnom komuniké pre nezhody týkajúce sa konfliktov, a to aj napriek tomu, že mnohé členské krajiny odsúdili ako ruskú inváziu na Ukrajinu, tak aj zabíjanie civilistov v Izraeli a pásme Gazy.



Ani riadiaci orgán Svetovej banky nebol schopný vydať spoločné komuniké z rovnakého dôvodu.