Medzinárodný menový fond: Clá od Ázie zasiahnu ekonomický rast regiónu

Cebu 19. novembra (TASR) - Odvetné opatrenia Ázie na plánované vysoké clá Donalda Trumpa by mohli ohroziť budúci hospodársky rast regiónu, zvýšiť náklady a narušiť dodávateľské siete. Uviedol to Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý však naďalej očakáva, že región zostane hlavným motorom rastu svetovej ekonomiky. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Odvetné opatrenia typu 'oko za oko' môžu ohroziť vyhliadky rastu naprieč regiónom a znížiť efektívnosť dodávateľských reťazcov," uviedol na fóre pre systémové riziká vo filipínskom meste Cebu riaditeľ MMF pre Áziu a Tichomorie Krišna Srinivasan. Jeho vyjadrenia prichádzajú v období, keď celý svet čaká na budúce kroky novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v predvolebnej kampani sľuboval uvalenie vysokých dovozných ciel na čínske tovary. Tie by mali dosiahnuť až 60 %. Okrem toho chce zaviesť plošné clo na všetky tovary zo zahraničia, a to minimálne na úrovni 10 %.



Vo svojom najnovšom výhľade vývoja ekonomiky MMF predpokladá v tomto aj budúcom roku globálny rast na úrovni 3,2 %. V prípade tohto roka tak fond potvrdil odhad z leta, čo sa však týka roka 2025, prognózu mierne zhoršil.



Fond zároveň zhoršil vyhliadky tohtoročného rastu kľúčovej čínskej ekonomiky. V júli počítal s rastom o 5 %, teraz odhad zredukoval na 4,8 %. Pre rok 2025 ponechal MMF odhad nezmenený, teda naďalej očakáva rast o 4,5 %.



Napriek rizikám bude rast ázijského regiónu v najbližšom období podstatne vyšší než rast globálnej ekonomiky. Tento rok MMF predpokladá rast v Ázii na úrovni 4,6 % a na budúci rok o 4,4 %. O budúcom vývoji však do veľkej miery rozhodnú práve obchodné vzťahy. "Ázia prechádza obdobím významných zmien zvyšujúcich neistotu, vrátane 'akútneho rizika' eskalácie obchodných sporov medzi kľúčovými obchodnými partnermi," dodal Srinivasan.