Medzinárodný menový fond: Clá zhoršujú vyhliadky americkej ekonomiky

Washington 27. marca (TASR) - Agresívne clá prezidenta USA Donalda Trumpa budú mať „výrazne nepriaznivý vplyv“ na vyhliadky americkej ekonomiky, ale recesia jej nehrozí. Vyplýva to z analýzy Medzinárodného menového fondu (MMF). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



„Boli oznámené veľké zmeny v politike a prichádzajúce údaje signalizujú spomalenie ekonomickej aktivity z veľmi silného tempa v roku 2024,“ uviedla vo štvrtok na tlačovom brífingu hovorkyňa MMF Julie Kozacková, podľa ktorej však základné prognózy MMF nepredpokladajú recesiu v USA.



Trump sľúbil celý rad ciel, pričom niektoré už platia pre hlavných obchodných partnerov Kanadu, Mexiko a Čínu a ďalšie sa očakávajú od 2. apríla. Jeho administratíva sa zamerala aj na sektory, ako sú automobily a kovy, s cieľom podporiť americkú výrobu a zamestnanosť.



Kozackova povedala, že fond hodnotil vplyv ciel na dovoz z Kanady a Mexika na ekonomické vyhliadky, odmietla však poskytnúť podrobnosti. Dodala, že MMF ďalej posudzuje vplyvy rôznych ďalších ciel, ktoré už Trump oznámil, vrátane nových 25-percentných ciel na autá.



Revidované údaje vo štvrtok ukázali, že ekonomika USA vzrástla vo 4. štvrťroku 2024 o 2,4 %, čo bolo o niečo rýchlejšie tempo ako 2,3 % pri predbežnom odhade. Prognostici vo všeobecnosti očakávajú pomalší rast USA v tomto roku, keďže spotrebiteľmi a podnikmi otriasla Trumpova obchodná vojna.



Prieskumy čoraz viac poukazujú na určité zhoršovanie situácie. Očakávania Američanov, pokiaľ ide o ich financie, klesli začiatkom marca na rekordné minimum, pretože predpokladajú vyššie ceny v dôsledku ciel.



„Sme v procese hodnotenia vplyvu všetkých týchto oznámení o clách a zahrnieme ich do aktualizácie Svetového ekonomického výhľadu, ktorý bude zverejnený v apríli,“ povedala Kozacková.



Dodala, že fond vykonáva analýzu toho, ako tieto kroky ovplyvnia krajiny a regióny, pričom zopakovala, že Kanada a Mexiko pravdepodobne zaznamenajú „výrazný nepriaznivý vplyv“, ak clá zostanú.



V správe bude podľa nej jasne uvedené, ktoré opatrenia fond zahrnul do hodnotenia ekonomického rastu a inflácie. Odhady rastu americkej ekonomiky v 1. štvrťroku sú väčšinou nižšie ako 1,5 %. Americká centrálna banka Fed minulý týždeň ponechala svoje úrokové sadzby nezmenené, čo je potvrdením neistoty v ekonomike.



MMF v januári predpovedal USA rast ekonomiky o 2,7 % v tomto roku po jej zvýšení o 2,8 % v roku 2024. Očakáva sa, že nové odhady MMF budú zverejnené 22. apríla.