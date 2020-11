Medzinárodný menový fond: Koronakríza ešte nie je zažehnaná

Washington 2. novembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) varoval skupinu 20 najväčších ekonomík (G20), že koronakríza ešte nie je zažehnaná a vyzval ich, aby objem financií na boj s pandémiou ešte zvýšili.



"Predčasné ukončenie finančnej podpory v období, keď je počet nezamestnaných stále vysoký, ešte viac ohrozí živobytie ľudí a zvýši riziko vysokého počtu bankrotov, čo by následne mohlo ohroziť zotavovanie ekonomiky," varovali v pondelok zástupcovia MMF.



Fond minulý mesiac zverejnil prognózu, na základe ktorej svetová ekonomika klesne tento rok o 4,4 %. V budúcom roku by sa podľa fondu mala vrátiť k rastu na úrovni 5,2 %. Zároveň však varoval, že situácia je vážna a vlády by nemali od súčasných ekonomických stimulov predčasne ustupovať.



V pondelok fond dodal, že počet infikovaných novým koronavírusom sa naďalej rýchlo zvyšuje, veľká časť finančných projektov na podporu ekonomiky sa však skončila, prípadne sa tak má stať do konca tohto roka.



"V prípade niektorých ekonomík by sa mal objem pomoci ešte zvýšiť," uviedol MMF. Poukázal najmä na Brazíliu, Mexiko, Britániu a USA, kde zaznamenali výrazný pokles zamestnanosti.



V USA sa prezident Donald Trump a kongresmani za Demokratickú stranu doteraz nedokázali dohodnúť na novom balíku ekonomických stimulov a hrozí, že k dohode skôr ako v roku 2021 nedôjde. Všetko bude závisieť od výsledkov prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia v utorok 3. novembra.