Medzinárodný menový fond kritizuje Trumpov daňový a výdavkový zákon

Washington 3. júla (TASR) - Rozsiahly návrh zákona o daniach a výdavkoch v USA je v rozpore s odporúčaniami Medzinárodného menového fondu (MMF), aby Washington v strednodobom horizonte znížil rozpočtové deficity, vyhlásila vo štvrtok hovorkyňa fondu Julie Kozacková. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Existuje široká zhoda v tom, že návrh zákona zvýši fiškálne deficity Spojených štátov, ktoré ich potrebujú znižovať, povedala Kozacková na pravidelnom brífingu. „Zo strany MMF sme dôsledne tvrdili, že USA budú musieť časom znížiť svoj fiškálny deficit, aby sa verejný dlh v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) dostal na cestu dôsledného znižovania,“ dodala hovorkyňa.



Kontroverzný daňový a výdavkový zákon amerického prezidenta Donalda Trumpa prekonal ďalšiu prekážku. Snemovňa reprezentantov, v ktorej dominujú Trumpovi republikáni, vo štvrtok po hodinách dohadovania schválila procedurálny návrh, ktorý je predpokladom konečného prijatia zákona. Hlasovanie o ňom by malo byť neskôr počas dňa.



Návrh zákona počíta s pokračovaním daňových škrtov z roku 2017, okrem toho prichádza s ďalším znižovaním daní a zvyšuje výdavky na armádu a ochranu hraníc. Plán je vnímaný kontroverzne. Kritici v Trumpovej Republikánskej strane sa obávajú predovšetkým o zdravie verejných financií. Opoziční demokrati plán odmietajú najmä preto, že podľa nich zvýhodňuje bohatých na úkor chudobnejších obyvateľov a príliš znižuje sociálne dávky.



Nezávislí experti Kongresu odhadujú, že Trumpov plán by mohol do desiatich rokov pridať k dlhu USA ďalších 3,3 bilióna dolárov (2,82 bilióna eur). Dlh v súčasnosti dosahuje viac než 36 biliónov USD.



(1 EUR = 1,1755 USD)