Medzinárodný menový fond mierne zvýšil prognózu rastu ekonomiky USA

Washington 27. mája (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) v piatok (26. 5.) mierne zvýšil prognózu rastu ekonomiky Spojených štátov v tomto roku. Upozornil však, že spomaľovanie ekonomiky pravdepodobne povedie k miernemu nárastu nezamestnanosti v roku 2024. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



MMF aktuálne počíta s tým, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov sa v tomto roku reálne zvýši o 1,7 %. Na začiatku roka MMF očakával expanziu o 1,6 %. V roku 2024 by sa tempo rastu malo spomaliť na 1 %.



"Ekonomika USA ukázala svoju odolnosť," uviedla šéfka MMF Kristalina Georgievová na tlačovej konferencii po zverejnení aktualizovaných prognóz.



Georgievová tiež varovala pred zbytočnými prieťahmi pri zvyšovaní dlhového stropu v USA a vyzvala republikánov a demokratov v Kongrese, aby dospeli k "rýchlemu riešeniu". Americký dlhopisový trh a trh s pokladničnými poukážkami je podľa nej "kotvou globálneho finančného systému a táto kotva musí vydržať."



MMF očakáva, že nezamestnanosť v USA, ktorá je aktuálne takmer na rekordne nízkej úrovni, sa mierne zvýši, pričom "spomaľujúci sa, ale stále solídny rast" jej mieru do konca budúceho roka posunie na 4,4 %.



Odolnosť ekonomiky však zároveň znamená, že inflácia zostane vyššia dlhší čas a že americká centrálna banka (Fed) ešte bude musieť zvýšiť úrokové sadzby. Podľa MMF zostane do roku 2025 nad dvojpercentným cieľom Fedu.



Úrokové sadzby "budú musieť byť dlhšie o niečo vyššie", ak chce Fed znížiť infláciu na svoj dlhodobý cieľ, uviedla Georgievová. Podľa prognózy MMF musí kľúčová úroková sadzba Fedu vzrásť minimálne o ďalších 25 bázických bodov, a potom by mala na tejto úrovni zostať ešte nejaký čas aj v budúcom roku. Aktuálne sa nachádza v pásme 5 % až 5,25 %.