Medzinárodný menový fond: Nemecko potrebuje štrukturálne reformy

Berlín 29. októbra (TASR) - Nemecká ekonomika podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) potrebuje štrukturálne reformy aj viac investícií do verejnej infraštruktúry, aby dokázala prekonať recesiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Bez fungujúcej infraštruktúry nemôže existovať produktívna ekonomika," uviedol Alfred Kammer, riaditeľ európskeho oddelenia MMF, v rozhovore pre denník Süddeutsche Zeitung. V záujme mobilizácie väčšieho množstva peňazí by vláda v Berlíne podľa neho mohla uvažovať aj o prehodnotení tzv. dlhovej brzdy, ústavného zákona, ktorého účelom je brániť nadmernému zvyšovaniu verejného dlhu. "V MMF sme si to už pred časom spočítali. Dlhová brzda sa môže uvoľniť, ale pomer verejného dlhu k HDP bude stále klesať," povedal Kammer.



Na zmenu pravidla o dlhovej brzde, ktoré obmedzuje deficity nemeckých verejných financií na 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP), by bola potrebná dvojtretinová väčšina v hornej a dolnej komore parlamentu. Minister financií Christian Lindner z liberálnej Slobodnej demokratickej strany (FDP) trvá na zachovaní dlhovej brzdy v jej súčasnej podobe. Uvoľnenie pravidiel, naopak, podporuje minister hospodárstva Robert Habeck zo strany Zelených, ktorý nedávno navrhol vytvorenie nového mnohomiliardového fondu na podporu verejných investícií.



Na otázku, či má v zásadnom spore vo vnútri nemeckej vládnej koalície pravdu Lindner alebo Habeck, zástupca MMF odpovedal, že "veľmi by prospelo, keby politici jasne informovali, aká je ich stratégia v strednodobom a dlhodobom horizonte". "Spoločnosti budú investovať len vtedy, ak budú vedieť, čo sa stane v nasledujúcich desiatich až 15 rokoch," vysvetlil Kammer.