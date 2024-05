Medzinárodný menový fond očakáva mäkké pristátie britskej ekonomiky

Londýn 21. mája (TASR) - Spojené kráľovstvo smeruje k mäkkému pristátiu po miernej technickej recesii v roku 2023. Uviedol to v utorok vo svojej správe Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý zároveň zlepšil svoju prognózu hospodárskeho rastu Británie v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Britská ekonomika v druhej polovici roka 2023 (konkrétne v 3. a vo 4. štvrťroku) mierne klesla, dva štvrťroky po sebe, čím splnila technickú definíciu recesie.



Podľa najnovšej prognózy sa hrubý domáci produkt Spojeného kráľovstva v roku 2024 zvýši o 0,7 % namiesto o 0,5 %, ktoré fond očakával ešte v apríli. V nasledujúcom roku 2025 sa tempo jeho rastu zrýchli na 1,5 %. MMF však zároveň uviedol, že dlhodobejšie vyhliadky hospodárskeho rastu krajiny zostávajú utlmené v dôsledku "nízkej produktivity práce".



Inflácia sa vráti k cieľu centrálnej banky (Bank of England, BoE) na úrovni 2 % začiatkom roka 2025, odhaduje fond. Odporučil pritom BoE zníženie úrokových sadzieb o približne 50 až 75 bázických bodov v tomto roku.



Upozornil takisto britské ministerstvo financií, že v strednodobom horizonte ho čakajú ťažké rozhodnutia. Musí totiž nájsť úspory vo výške 30 miliárd libier (35,07 miliardy eur), aby stabilizovalo verejný dlh. To podkopáva ambíciu premiéra Rishiho Sunaka znížiť dane pred voľbami v tomto roku. Vládni konzervatívci pritom v prieskumoch zaostávajú za hlavnou opozičnou Labouristickou stranou.



BoE tento mesiac naznačila, že v lete by mohla začať so znižovaním úrokových sadzieb zo 16-ročného maxima 5,25 %. Podľa fondu by banka mala starostlivo zvážiť, kedy začať so znižovaním úrokových sadzieb, inak riskuje poškodenie ekonomiky. Predčasné uvoľňovanie menovej politiky by totiž mohlo viesť k zvýšeniu inflácie a oneskorené uvoľňovanie by zase mohlo zastaviť alebo dokonca zvrátiť zotavovanie ekonomiky, uviedol MMF.



Inflácia v Spojenom kráľovstve vyvrcholila koncom roka 2022 na úrovni 11,1 % a odvtedy klesá, pričom v marci 2024 dosiahla 3,2 %. Stále tak zostáva nad cieľom BoE na úrovni 2 %. Aprílové údaje budú zverejnené v stredu (22. 5.).



(1 EUR = 0,85548 GBP)