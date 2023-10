Medzinárodný menový fond očakáva nárast globálneho verejného dlhu

Washington 11. októbra (TASR) - Globálny verejný dlh je opäť na vzostupe. Po skokovom zvýšení na začiatku pandémie nového koronavírusu v roku 2020 nastalo určité zmiernenie, najmä v dôsledku vysokých rozpočtových deficitov v USA a Číne by sa mal v roku 2023 opäť zvýšiť, oznámil v stredu Medzinárodný menový fond (MMF). TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Fond očakáva, že v strednodobom horizonte sa bude pomer globálneho verejného dlhu k výkonu svetovej ekonomiky zvyšovať približne o jeden percentuálny bod ročne. Do konca tohto desaťročia by sa tak priblížil k 100 % globálneho hrubého domáceho produktu (HDP), čo je viac, ako sa očakávalo pred pandémiou.



MMF zdôraznil, že bez nového zadlžovania v dvoch najväčších ekonomikách sveta USA a Číne by ukazovateľ klesal približne o pol percentuálneho bodu ročne.