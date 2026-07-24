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Medzinárodný menový fond oceňuje redukciu deficitu financií Talianska
MMF predpovedá, že talianska ekonomika, ktorá sa vlani zväčšila o 0,5 %, sa v tomto a budúcom roku posilní zhodne o 0,5 % a v roku 2028 o 0,8 %.
Autor TASR
Rím 24. júla (TASR) - Pokrok Talianska v oblasti fiškálnej konsolidácie a zníženia deficitu verejných financií na 3,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) v minulom roku a predpoklad, že v tomto roku klesne na 2,9 % a v budúcom na 2,8 % HDP, „si zaslúži pochvalu“. Povedala to v piatok vedúca misie Medzinárodného menového fondu (MMF) v Taliansku Lone Christiansenová pri prezentácii najnovšej správy fondu o krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
Christiansenová však dodala, že taliansky „verejný dlh je vysoký“ a v roku 2025 dosiahol približne 137 % HDP. Vláde krajiny preto MMF odporúča, aby „v krátkodobom horizonte mierne zrýchlila tempo“ jeho znižovania.
MMF predpovedá, že talianska ekonomika, ktorá sa vlani zväčšila o 0,5 %, sa v tomto a budúcom roku posilní zhodne o 0,5 % a v roku 2028 o 0,8 %. Christiansenová však upozornila na vplyv konfliktu na Blízkom východe a vysokej globálnej neistoty a dodala, že brzdou hospodárstva Talianska v strednodobom horizonte bude aj „nízka produktivita a nepriaznivé demografické trendy“.
Christiansenová však dodala, že taliansky „verejný dlh je vysoký“ a v roku 2025 dosiahol približne 137 % HDP. Vláde krajiny preto MMF odporúča, aby „v krátkodobom horizonte mierne zrýchlila tempo“ jeho znižovania.
MMF predpovedá, že talianska ekonomika, ktorá sa vlani zväčšila o 0,5 %, sa v tomto a budúcom roku posilní zhodne o 0,5 % a v roku 2028 o 0,8 %. Christiansenová však upozornila na vplyv konfliktu na Blízkom východe a vysokej globálnej neistoty a dodala, že brzdou hospodárstva Talianska v strednodobom horizonte bude aj „nízka produktivita a nepriaznivé demografické trendy“.