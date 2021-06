Medzinárodný menový fond počíta s nárastom gréckej ekonomiky o 3,3 %

Atény 2. júna (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) počíta v tomto roku s nárastom gréckej ekonomiky o 3,3 %. Expanziu podporia peniaze z Európskej únie (EÚ) a cestovný ruch.



Na budúci rok sa tempo rastu zrýchli na 5,4 %. Motorom budú peniaze z fondu obnovy EÚ, zvýšený spotrebiteľský dopyt a očakávané zotavenie cestovného ruchu, uviedla misia MMF vo svojej správe o Grécku.



To znamená, že MMF znížil svoju predpoveď rastu gréckej ekonomiky v tomto roku, keď v apríli ešte očakával +3,8 %. Naopak, prognóza na rok 2022 sa zlepšila z pôvodne uvádzaných +5 %.



V minulom roku grécky hrubý domáci produkt (HDP) klesol o 8,2 %. Grécka vláda počíta tento rok s expanziou o 3,6 % a na budúci rok o 6,2 %.



Predstavitelia MMF ocenili "rýchlu a proaktívnu" reakciu Grécka na koronakrízu. Atény v minulom roku minuli na podporu firiem a zamestnanosti 24 miliárd eur a v tomto roku vláda počíta s ďalšími 11,6 miliardy eur.



Vyhliadky podľa MMF zahmlievajú neistoty, veľa bude závisieť od vývoja pandémie, vplyvu koronakrízy na zdravie bánk a toho, ako úspešne dokáže Grécko čerpať peniaze z fondov EÚ.



Grécko by malo dostať z fondu obnovy EÚ celkovo 32 miliárd eur vo forme grantov a lacných úverov. Atény očakávajú, že tento rok sa začne zotavenie cestovného ruchu, pričom počet turistov by mal byť o 50 % vyšší v porovnaní s rokom 2020, keď sa dopyt pre pandémiu prepadol.



Podľa predstaviteľov MMF musí vláda pokračovať v štrukturálnych reformách trhu práce a daňového systému, pričom jej prioritou musia byť opatrenia na podporu ekonomiku a pracovných miest.



Verejný dlh Grécka, ktorý sa nachádza nad 200 % HDP, je v strednodobom horizonte udržateľný, ak sa vláda postupne opäť vráti k primárnym rozpočtovým prebytkom a úročenie dlhu zostane nízky, dodal MMF.