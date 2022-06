Medzinárodný menový fond pravdepodobne zníži odhad globálneho rastu

Washington 9. júna (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva, že v dôsledku pokračujúceho zhoršovania sa podmienok v globálnej ekonomike opäť zníži prognózu jej rastu v tomto roku. Uviedol to vo štvrtok hovorca MMF Gerry Rice. TASR správu prevzala z AFP.



"Toľko sa toho deje, a to veľmi rýchlo," povedal Rice novinárom a poukázal pritom na vojnu na Ukrajine, zrýchľovanie inflácie a výraznejšie spomalenie ekonomickej aktivity v Číne oproti tomu, ako sa očakávalo.



Fond v apríli znížil odhad rastu globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2022 na 3,6 % zo 4,4 %. Ale "súbeh kríz by mohol viesť k ďalšej revízii," povedal Rice. "Vidíme, že globálna ekonomika smeruje k spomaleniu rastu," vyhlásil a dodal, že "mnoho krajín možno čaká recesia."



Aj Svetová banka v utorok (7. 6.) výrazne znížila svoju prognózu rastu globálnej ekonomiky, tento rok na 2,9 % zo 4,1 % v januári. Varovala, že Spojené štáty čelia znepokojivému návratu "stagflácie" (kombinácie vysokej inflácie a pomalého hospodárskeho rastu) v štýle 70. rokov minulého storočia.



Rice však toto riziko bagatelizoval a poznamenal, že aj keď Spojené štáty "čelia vážnym protivetrom vrátane vysokej inflácie, rast americkej ekonomiky je naďalej silný."



Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) takisto znížila svoju prognózu pre svetovú ekonomiku v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Konkrétne revidovala svoj odhad jej rastu len na 3 % zo 4,5 %, ktoré očakávala v decembri. Zároveň minimalizovala riziko stagflácie.



Americká centrálna banka agresívne zvyšuje úrokové sadzby. Očakáva sa, že na budúci týždeň schváli ich ďalšie veľké zvýšenie v snahe skrotiť infláciu, ktorá v apríli dosiahla 8,3 %.



Podľa predstaviteľky MMF Gity Gopinathovej, americký rezervný systém (Fed), ktorý kráča po tenkom ľade, keď sa snaží zabrzdiť infláciu a vyhnúť sa recesii, bude možno musieť prudko zvýšiť úrokové sadzby, aby znížil inflačné tlaky.