Medzinárodný menový fond: Vojna výrazne spomalí globálnu ekonomiku

Washington 19. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) pre ruskú vojnu proti Ukrajine znížil prognózy rastu svetovej ekonomiky na tento aj budúci rok. Vojna podľa fondu predstavuje prekážku globálneho zotavenia. TASR o tom informuje na základe správy MMF a CNBC.



MMF aktuálne počíta v roku 2022 aj v roku 2023 s expanziou svetového hrubého domáceho produktu (HDP) o 3,6 % po náraste o 6,1 % v roku 2021. To je o 0,8 percentuálneho bodu, respektíve o 0,2 percentuálneho bodu menej v porovnaní s januárovými predpoveďami. Fond tiež očakáva, že po roku 2023 sa globálny rast v strednodobom horizonte spomalí na 3,3 %.



Riziká ohrozujúce ekonomiku sa podľa MMF prudko zvýšili. Nevyprovokovaná ruská invázia bude mať ďalekosiahle negatívne následky pre celú globálnu ekonomiku. "Ekonomické škody spôsobené týmto konfliktom prispejú k výraznému spomaleniu globálneho rastu v roku 2022," uviedol MMF.



MMF očakáva dvojciferný prepad ukrajinského HDP a výraznú kontrakciu ruskej ekonomiky, pričom následky vojny zasiahnu celú globálnu ekonomiku prostredníctvom turbulencií na komoditných trhoch, narušenia obchodu a finančných tokov. "Aj keď vojna pribrzdí rast, zvýši infláciu. Ceny palív a potravín sa prudko zvýšili, čo sa najviac dotklo zraniteľnej populácie v nízkopríjmových krajinách," uviedol MMF.



Vysoká inflácia podľa MMF sťaží úlohu centrálnych bánk, ktoré sa na jednej strane musia vyrovnať s rýchlym rastom cien a na druhej strane nesmú udusiť rast ekonomiky. Očakáva sa zvýšenie sadzieb, keďže centrálne banky budú sprísňovať menové politiky, čo zvýši tlak na rozvíjajúce sa trhy a rozvojové ekonomiky.



MMF počíta, že ekonomika USA tento rok vzrastie o 3,7 % a na budúci rok o 2,3 % po +5,7 % v roku 2021. HDP eurozóny sa zvýši o 2,8 %, respektíve o 2,3 %. Japonská ekonomika by mala expandovať o 2,4 %, respektíve o 2,3 %, a čínska o 4,4 %, respektíve o 5,1 %.



Sankcie uvalené na Rusko tvrdo zasiahnu ekonomiku krajiny. MMF očakáva, že ruský HDP tento rok padne o 8,5 % a na budúci o ďalšie 2,3 %.



Ešte černejšie sú však vyhliadky ukrajinskej ekonomiky, ktorá by tento rok mala klesnúť o 35 %. "Aj keby sa vojna čoskoro skončila, strata životov, deštrukcia fyzického kapitálu a útek obyvateľov budú výrazne brzdiť ekonomickú aktivitu počas mnohých ďalších rokov," uviedol MMF.



Ruský útok na Ukrajinu podľa MMF zintenzívnil dodávkové šoky v globálnej ekonomike a priniesol aj nové problémy. "Rusko je veľkým dodávateľom ropy, plynu a kovov a spoločne s Ukrajinou aj pšenice a kukurice. Zníženie dodávok týchto komodít prudko zvýšilo ich ceny."



Rýchly rast cien zasiahne nízkopríjmové domácnosti po celom svete a inflácia zostane vysoká dlhšie, než sa doteraz predpokladalo. MMF odhaduje, že inflácia v USA dosiahne v tomto roku 7,7 % a v eurozóne 5,3 %.