Medzinárodný menový fond zhoršil vyhliadky švajčiarskej ekonomiky

Bern 1. júla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil vyhliadky rastu švajčiarskej ekonomiky, pričom poukázal na geopolitické napätie a americké dovozné clá. Zatiaľ čo pôvodne počítal s tohtoročným rastom švajčiarskeho hospodárstva o takmer 2 %, teraz odhaduje, že nedosiahne ani 1,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



MMF v utorok oznámil, že podľa jeho najnovších odhadov zaznamená švajčiarska ekonomika rast tento rok o 1,3 %. V predchádzajúcej prognóze počítal s rastom o 1,7 %. Fond zároveň stanovil prvý odhad vývoja švajčiarskej ekonomiky na rok 2026, v rámci ktorého počíta so spomalením rastu na 1,2 %.



Údaje sú upravené o vplyv športových podujatí. Tie totiž skresľujú ekonomické dáta v dôsledku príjmov z vysielania pre mnohé medzinárodné organizácie sídliace vo Švajčiarsku. Patria k nim napríklad Medzinárodný olympijský výbor či Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).



Najnovší odhad zo strany MMF je slabší než dlhodobý priemer rastu švajčiarskej ekonomiky na úrovni 1,8 %. Fond tak urobil krátko po tom, ako svoje prognózy zhoršili švajčiarska vláda aj centrálna banka. Podľa MMF riziká pre švajčiarsku ekonomiku predstavujú najmä externé faktory. To signalizuje možný tlak na zvyšovanie hodnoty franku, čo sa negatívne odrazí na výsledkoch exportérov.



„Zvyšujúce sa geopolitické napätie a fragmentácia, nestabilné ceny energií a neistota v súvislosti s obchodnou politikou a clami môžu negatívne ovplyvniť dôveru vo švajčiarsku ekonomiku, export a investície,“ uviedol MMF. K záveru tohto desaťročia by švajčiarska ekonomika mala rast zrýchliť na zhruba o 1,5 %, dodal fond.



Čo sa týka inflácie, tá by podľa MMF mala zostať na nízkej hodnote. Ku koncu tohto roka ju fond predpokladá na úrovni 0,1 %. V budúcom roku by mala zrýchliť na 0,6 %, stále je to však nízka úroveň. Slabý rast cien znepokojuje švajčiarsku centrálnu banku, ktorá v júni znížila kľúčovú úrokovú sadzbu na nulu, najnižšiu úroveň za takmer tri roky.