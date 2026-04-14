Medzinárodný menový fond zhoršil vyhliadky rastu čínskej ekonomiky
V najnovšej prognóze o vývoji ekonomiky World Economic Outlook MMF uvádza, že čínsky hrubý domáci produkt (HDP) by mal tento rok vzrásť o 4,4 %.
Autor TASR
Washington 14. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil vyhliadky tohtoročného rastu čínskej ekonomiky napriek zníženiu dovozných ciel zo strany USA a novým ekonomickým stimulom čínskej vlády určeným na zmiernenie dôsledkov vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
V najnovšej prognóze o vývoji ekonomiky World Economic Outlook MMF uvádza, že čínsky hrubý domáci produkt (HDP) by mal tento rok vzrásť o 4,4 %. V predchádzajúcej prognóze z januára odhadoval fond rast druhej najväčšej ekonomiky sveta na úrovni 4,5 %. To je ďalšie zhoršenie odhadu voči minuloročnému vývoju čínskeho hospodárstva, ktoré zaznamenalo rast o 5 %.
Ekonomiku Číny podporia tento rok nové vládne stimuly, ako aj zmiernenie pôvodných amerických dovozných ciel. Tie by mali čiastočne kompenzovať nepriaznivý vplyv konfliktu na Blízkom východe. Ten sa začal koncom februára po útoku USA a Izraela na Irán. Vysoký zostáva aj export, ktorý je naďalej hnacím motorom čínskej ekonomiky, dodal MMF.
Celkové vyhliadky na ďalšie obdobie však zostávajú nepriaznivé, dodal fond s tým, že v roku 2027 očakáva ďalšie spomalenie tempa rastu čínskej ekonomiky. Odhaduje, že v budúcom roku vzrastie čínsky HDP iba o 4 %, pričom ako dôvod uviedol štrukturálne problémy. Poukázal najmä na „pokračujúci útlm v sektore bývania, pokles pracovnej sily, klesajúcu návratnosť investícií a slabší rast produktivity“.
V najnovšej prognóze o vývoji ekonomiky World Economic Outlook MMF uvádza, že čínsky hrubý domáci produkt (HDP) by mal tento rok vzrásť o 4,4 %. V predchádzajúcej prognóze z januára odhadoval fond rast druhej najväčšej ekonomiky sveta na úrovni 4,5 %. To je ďalšie zhoršenie odhadu voči minuloročnému vývoju čínskeho hospodárstva, ktoré zaznamenalo rast o 5 %.
Ekonomiku Číny podporia tento rok nové vládne stimuly, ako aj zmiernenie pôvodných amerických dovozných ciel. Tie by mali čiastočne kompenzovať nepriaznivý vplyv konfliktu na Blízkom východe. Ten sa začal koncom februára po útoku USA a Izraela na Irán. Vysoký zostáva aj export, ktorý je naďalej hnacím motorom čínskej ekonomiky, dodal MMF.
Celkové vyhliadky na ďalšie obdobie však zostávajú nepriaznivé, dodal fond s tým, že v roku 2027 očakáva ďalšie spomalenie tempa rastu čínskej ekonomiky. Odhaduje, že v budúcom roku vzrastie čínsky HDP iba o 4 %, pričom ako dôvod uviedol štrukturálne problémy. Poukázal najmä na „pokračujúci útlm v sektore bývania, pokles pracovnej sily, klesajúcu návratnosť investícií a slabší rast produktivity“.