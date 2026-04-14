Medzinárodný menový fond zhoršil vyhliadky rastu globálnej ekonomiky
MMF aktuálne počíta v tomto roku s expanziou globálnej ekonomiky o 3,1 % po +3,4 % v minulom roku. Ešte v januári očakával 3,3 %. Tempo rastu by sa potom v roku 2027 malo mierne zrýchliť na 3,2 %.
Autor TASR
Washington 14. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) znížil vyhliadky rastu globálnej ekonomiky v tomto roku. Zároveň varoval, že svetová ekonomika by sa mohla dostať do recesie, ak by bol ropný šok v dôsledku vojny s Iránom výrazný. MMF aktuálne počíta v tomto roku s expanziou globálnej ekonomiky o 3,1 % po +3,4 % v minulom roku. Ešte v januári očakával 3,3 %. Tempo rastu by sa potom v roku 2027 malo mierne zrýchliť na 3,2 %.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
