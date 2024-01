Medzinárodný menový fond zlepšil odhad rastu globálnej ekonomiky

Washington 30. januára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) v utorok zlepšil odhad rastu globálnej ekonomiky v tomto roku. Poukázal pritom na neočakávanú "odolnosť" veľkých vyspelých aj rozvíjajúcich sa ekonomík a rýchlejšie spomalenie inflácie. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



MMF v najnovšej aktualizácii Svetového ekonomického výhľadu (World Economic Outlook, WEO) predpovedá rast globálnej ekonomiky v roku 2024 o 3,1 %. To je o 0,2 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcej prognóze vlani v októbri.



Predpoveď na rok 2025 ponechal MMF bez zmeny na úrovni 3,2 %.



Napriek zlepšeniu zostane rast globálnej ekonomiky v tomto a budúcom roku pod priemerom 3,8 % z rokov 2000 - 2019 v dôsledku pokračujúceho vplyvu vysokých úrokových sadzieb, zrušenia vládnej podpory súvisiacej s pandémiou a trvalo nízkej produktivite.



Fond zároveň predpovedal rast globálneho obchodu v roku 2024 o 3,3 % a v roku 2025 o 3,6 %, čo je výrazne pod priemerom 4,9 %.



Pokiaľ ide o infláciu, fond svoj odhad nezmenil a naďalej očakáva, že v roku 2024 dosiahne 5,8 %. V tomto čísle je však "zamaskovaný" výrazný rozdiel medzi bohatšími a chudobnejšími krajinami. Zatiaľ čo vo vyspelých ekonomikách by mala inflácia v roku 2024 dosiahnuť 2,6 %, čo je o 0,4 percentuálneho bodu menej ako v októbrovom odhade, v rozvíjajúcich sa ekonomikách vidí infláciu na úrovni 8,1 %, čo je pre zmenu viac o 0,3 percentuálneho bodu. Veľkú časť tohto nárastu možno pripísať pretrvávajúcim problémom v Argentíne, kde rast spotrebiteľských cien minulý rok v dôsledku hospodárskej krízy prekročil 200 %.



MMF však znížil prognózu globálnej inflácie v roku 2025 na 4,4 % zo 4,6 % v októbri.



Fond predpovedá, že ekonomika USA tento rok vzrastie o 2,1 %. To je lepšie ako 1,5 % v októbri, ale spomalenie z očakávaných 2,5 % v roku 2023. V roku 2025 sa tempo rastu ekonomiky USA zníži na 1,7 %.



Eurozóne predpovedá fond v roku 2024 rast len o 0,9 % a v roku 2025 o 1,7 %. Nemecko, najväčšia európska ekonomika, zaznamená v roku 2024 rast o 0,5 % namiesto o 0,9 % v októbrovej správe. Tieto čísla odzrkadľujú "slabý spotrebiteľský sentiment, pretrvávajúce vysoké ceny energií a slabosť vo výrobe a podnikových investíciách citlivých na úrokové sadzby".



Čínska ekonomika je podľa fondu na dobrej ceste dosiahnuť v tomto roku rast o 4,6 %. To je menej ako o 5,2 % v minulom roku, ale revízia smerom nahor o štyri desatiny percentuálneho bodu oproti októbrovému odhadu. V roku 2025 počíta MMF s rastom čínskej ekonomiky o 4,1 %.



Jasným bodom v globálnej ekonomike je aj naďalej India, ktorej MMF v tomto roku predpovedá rast o 6,5 %, o 0,2 percentuálneho bodu viac ako v októbri.



Fond zvýšil tiež vyhliadky rastu Ruska, Iránu a Brazílie na budúci rok. Očakáva pritom, že ruská ekonomika v roku 2024 vzrastie o 2,6 %. To je o 1,5 percentuálneho bodu viac, ako odhadoval v októbri. A v roku 2025 sa spomalí na 1,1 %.