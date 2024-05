Medzinárodný menový fond zlepšil odhad rastu ekonomiky SAE

Dubaj 20. mája (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) revidoval prognózu rastu ekonomiky Spojených arabských emirátov (SAE) smerom nahor s tým, že jedna z najväčších ekonomík Blízkeho východu môže stavať na aktivite viacerých sektorov. Informovala o tom agentúra Reuters.



MMF v pondelok zverejnil, že v tomto roku počíta s rastom reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny približne o 4 %. To je o 0,5 percentuálneho bodu lepší odhad než pred mesiacom, keď v rámci regionálneho ekonomického výhľadu počítal s rastom o 3,5 %.



Fond v správe uviedol, že ekonomiku SAE podporuje viacero sektorov, v rámci ktorých sa aktivita drží na vysokej úrovni. Sú to najmä cestovný ruch, stavebníctvo a finančné služby. Ekonomiku okrem toho podporuje naďalej vysoký zahraničný dopyt po nehnuteľnostiach v krajine, ako aj rastúce dvojstranné a viacstranné hospodárske vzťahy.



SAE, ktoré patria k najväčším vývozcom ropy na svete, zintenzívnili v minulom období úsilie diverzifikovať ekonomiku a znížiť závislosť krajiny od vývozu ropy. To sa vláde podarilo a sektory mimo ťažby ropy sa v súčasnosti podieľajú na celkovom HDP krajiny približne 70 %.