Medzinárodný menový fond zlepšil výhľad britskej ekonomiky
Autor TASR
Londýn 18. mája (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil prognózu vývoja britskej ekonomiky v tomto roku. Zároveň však varoval, že pokračovanie „neistoty na britskej politickej scéne“ môže zhoršiť ekonomickú situáciu a zasiahnuť do domácej spotreby a investičných rozhodnutí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
MMF v najnovšom odhade stanovil rast britskej ekonomiky v tomto roku na 1 %. V porovnaní s odhadom z minulého mesiaca v rámci výhľadu vývoja globálnej ekonomiky to predstavuje zlepšenie o 0,2 percentuálneho bodu. Napriek tomu aj optimistickejšia prognóza, ktorou fond reagoval na revíziu predchádzajúcich ekonomických údajov, predstavuje v porovnaní s rastom v minulom roku horší vývoj. Vlani vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Británie o 1,3 %.
„Aj keď si britská ekonomika dokázala udržať v ostatných rokoch určitú odolnosť, vojna na Blízkom východe negatívne ovplyvňuje krátkodobé vyhliadky,“ uviedol MMF v pravidelnom každoročnom hodnotení britskej ekonomiky.
Inflácia sa do konca roka môže zrýchliť na takmer 4 %, do konca roka 2027 by sa však mohla dostať na úroveň dvojpercentného inflačného cieľa, a to bez zvyšovania úrokových sadzieb. Podmienkou je však pokles cien energií. Situácia na Blízkom východe je však naďalej napätá a vývoj neistý, čo znamená, že kroky Bank of England nie je ľahké predvídať.
Vyhliadky ekonomiky môže ovplyvniť aj domáca politická situácia, dodal fond. Práve špekulácie o budúcnosti britského premiéra Keira Starmera viedli koncom minulého týždňa k rastu výnosov referenčných 10-ročných britských dlhopisov na najvyššiu úroveň od roku 2008. MMF upozornil, že otrasy na politickej scéne môžu negatívne ovplyvniť vývoj ekonomiky, najmä úsilie pokračovať v znižovaní rozpočtového schodku. „Neistota na domácej scéne môže ešte pridať k nepriaznivej situácii vo svete, čo by obmedzilo domácu spotrebu aj investičné rozhodnutia,“ dodal MMF.
