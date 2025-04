Medzinárodný menový fond znižuje prognózy rastu Číny pre clá v USA

Peking 22. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) v utorok znížil odhad rastu čínskej ekonomiky v tomto roku. Dôvodom je prehlbujúca sa obchodná vojna s USA, ktorá ohrozuje aj globálnu ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



MMF najnovšie očakáva, že sa výkon čínskej ekonomiky tento rok zvýši o 4 % namiesto o 4,6 % v predchádzajúcej, januárovej prognóze. To je výrazne pod oficiálnym cieľom Pekingu, ktorým je rast hospodárstva o približne 5 %.



Čína a USA, dve najväčšie ekonomiky sveta, si prudko zvýšili clá. Ich obchodný konflikt vyvolal obavy z globálnej recesie a otriasol trhmi.



K tlaku na čínsku ekonomiku prispieva aj pretrvávajúca kríza v sektore nehnuteľností, zadlženie miestnych vlád a pomalé spotrebiteľské výdavky.



Problémy Pekingu sa výrazne zhoršili počas druhého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho snaha priviesť výrobu späť do USA podkopáva čínsky výrobný sektor, po celé desaťročia kľúčovú hybnú silu hospodárskeho rastu.



MMF zhoršil Číne odhad rastu aj v budúcom roku na 4 % zo 4,5 %.



Tieto revízie odrážajú pochybnosti o schopnosti druhej najväčšej svetovej ekonomiky odolávať domácemu tlaku a prekážkam pri exporte.



Fond v správe poznamenal, že dôvera spotrebiteľov v Číne sa stále nezotavila od prepadu začiatkom roka 2022, pričom krajinu najtvrdšie zasiahli Trumpove clá.



Údaje zo začiatku apríla ukázali, že čínska ekonomika rástla v 1. štvrťroku rýchlejšie, než sa očakávalo, keďže exportéri sa ponáhľali dokončiť dodávky skôr, ako Trump zaviedol clá.



Pozorovatelia varujú, že plný efekt amerických ciel sa ešte len prejaví, pričom zverejnenie niekoľkých kľúčových indikátorov na budúci mesiac objasní, ako ekonomika reaguje.



Čína minulý rok oznámila sériu agresívnych opatrení na oživenie ekonomiky vrátane zníženia úrokových sadzieb, zrušenia obmedzení pri nákupe nehnuteľností, zvýšenia dlhového stropu pre miestne vlády a posilnenia podpory pre finančné trhy.



Ale úrady stále nezverejnili konkrétnu výšku záchranného balíka. Analytici si teraz myslia, že clá môžu Peking prinútiť, aby prehodnotil svoju opatrnosť a presadil nové stimuly.



Čína nie je jedinou veľkou ázijskou ekonomikou, ktorá čelí tlaku nových ciel v USA. Recipročné tarify, aj keď je zatiaľ väčšina z nich je pozastavená na 90 dní, aby sa umožnilo rokovanie, hrozia aj Japonsku, a to vo výške 24 % a Vietnamu (46 %).



MMF vo svetle veľkých turbulencií v obchode znížil svoju prognózu rastu v roku 2025 pre rozvíjajúce sa a rozvojové ázijské ekonomiky vrátane Číny o 0,6 percentuálneho bodu. A teraz očakáva ich expanziu v tomto roku o 4,5 % a v budúcom roku mierne zrýchlenie na 4,6 %.



India, ktorá bola ušetrená od najagresívnejších Trumpových ciel, má tento rok „relatívne stabilnejší“ výhľad. MMF jej predpovedá v roku 2025 expanziu o 6,2 % vďaka súkromnej spotrebe. To je však o 0,3 percentuálneho bodu menej oproti predchádzajúcej prognóze.



Japonsku, výrobnej veľmoci, ktorá sa vo veľkej miere spolieha na export áut, MMF v utorok predpovedal rast na úrovni 0,6 %, čo je pokles z 1,1 % v januárovom odhade.