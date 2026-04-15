Medzinárodný menový fond zredukoval prognózu výšky ruského dlhu
V rámci správy Fiscal Monitor MMF uviedol, že do konca tohto roka by verejný dlh Ruska mal dosiahnuť 19,1 % HDP.
Autor TASR
Washington/Moskva 15. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zredukoval prognózu vývoja ruského dlhu v tomto aj ďalších rokoch. Zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze spred šiestich mesiacov fond počítal s ruským dlhom na konci desaťročia tesne pod 33 % hrubého domáceho produktu (HDP), teraz očakáva, že v roku 2030 dosiahne okolo 27 % HDP. Informovala o tom agentúra TASS.
V rámci správy Fiscal Monitor MMF uviedol, že do konca tohto roka by verejný dlh Ruska mal dosiahnuť 19,1 % HDP. V správe prezentovanej v októbri minulého roka očakával fond ruský dlh v závere tohto roka na úrovni 24,8 % HDP.
V ďalších rokoch by mal podľa analytikov MMF ruský verejný dlh rásť, tempo jeho rastu však bude opäť miernejšie, než fond predpokladal pred polrokom. Na základe novej prognózy dosiahne dlh Ruska na budúci rok 21,2 % HDP, v roku 2028 to bude 23,6 % HDP, v ďalšom roku 25,4 % HDP, v roku 2030 počíta MMF s dlhom 27,2 % HDP a v roku 2031 by mal dosiahnuť 29,1 % HDP. V októbrovej prognóze očakávali experti MMF na rok 2030 ruský verejný dlh na úrovni 32,8 % HDP.
