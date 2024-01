Paríž 7. januára (TASR) - Medzinárodný námorný obchod sa zmieta v rozbúrených vodách, keďže útoky jemenských povstalcov na lode v Červenom mori zasiahli kľúčové trasu cez Suezský prieplav, cez ktorý zvyčajne prúdi 12 % svetového obchodu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Veľké lodné skupiny si namiesto toho zvolili dlhšiu cestu okolo južnej Afriky, čo však prinieslo aj rast nákladov na kontajnerové zásielky.



Jemenskí húsíovia tvrdia, že podnikajú útoky zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Najskôr útočili raketami a dronmi iba na lode spojené s Izraelom, no neskôr začali útočiť na všetky lode, ktoré podozrievajú, že smerujú do Izraela.



Dánsky lodný gigant Maersk v piatok (5. 1.) oznámil, že po útokoch jemenských povstalcov na jeho lode odkloní všetky plavidlá na dlhšiu trasu okolo Afriky.



Podľa Arthura Barillasa, generálneho riaditeľa spoločnosti Ovrsea, ktorá organizuje nákladnú dopravu, plavba okolo celej Afriky a Mysu dobrej nádeje predĺži cestu medzi Áziou a Európou v priemere o 10 až 20 dní. Prepravné spoločnosti už ohlásili výrazné zvýšenie cien, aby pokryli náklady spojené s obchádzkou.



Francúzska prepravná skupina CMA CGM zdvojnásobila cenu tzv. 40-stopového kontajnera (s dĺžkou 12,19 metra, šírkou 2,44 metra a výškou 2,59 metra) medzi Áziou a Stredomorím na 6000 USD (5494 eur). Taliansko-švajčiarsky líder v sektore MSC zvýšil svoje ceny na 5900 USD z 2900 USD.



Toto odvetvie už trpí aj nedostatkom kontajnerov v Ázii pre dlhšiu dobu prepravy, čo komplikuje situáciu pred oslavami nového lunárneho roka na budúci mesiac.



Do Ázie pritom mieri veľa tovaru pred novým lunárnym rokom, ktorý sa začína 10. februára. Všetky lode sú plné, čo spôsobilo tiež nárast cien za prepravu, dodal Barillas.



Zákazníci sa ponáhľajú, aby dodali tovar pred tým, ako sa v Číne zatvoria brány mnohých firiem na celý týždeň.



Referenčný ukazovateľ na meranie colnej sadzby pre náklad prepravovaný z Číny - Shanghai Containerized Freight Index, sa za pár týždňov takmer zdvojnásobil. Takéto náhle zvýšenie pripomína vývoj počas pandémie ochorenia COVID-19, keď sadzby za prepravu kontajnerov dosiahli bezprecedentné výšky po prerušení dodávateľských reťazcov.



Útoky v Červenom mori nie sú jediné, ktoré narúšajú medzinárodný obchod. Panamský prieplav postihlo najhoršie sucho za celé desaťročia, čo prinútilo tamojšie úrady spomaliť tranzit.



Potenciálnym ďalším rizikom by podľa analytikov mohol byť výsledok prezidentských volieb na Taiwane, ktoré sa majú uskutočniť 13. januára, ak by to viedlo k ďalšej kríze s Čínou.



"Aj napriek hrozbe určitého preťaženia a nedostatku vybavenia sú dopravcovia v oveľa lepšej pozícii ako počas pandémie," tvrdí izraelská platforma na rezerváciu nákladu a platieb Freightos v poznámke pre klientov. Poukázala pritom na fakt, že lodné spoločnosti využili nedávne obrovské zisky na objednanie stoviek nových lodí, ktoré im výrobcovia začínajú dodávať.



(1 EUR = 1,0921 USD)