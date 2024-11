Medzinárodný seminár o obstarávaní OSN sa po prvýkrát koná v Ázii

Ningbo 14. Novembra (OTS) - Dňa 13. novembra sa v Ningbo začal Medzinárodný seminár o obstarávaní OSN (IPS) na rok 2024, ktorý sa po prvýkrát koná v Ázii. Tento autoritatívny, vysoko-profilový a odborný kongres priviedol dohromady 50 vysokých predstaviteľov obstarávania a zástupcov zo 16 agentúr OSN, spolu s viac ako 200 zástupcami dodávateľov z domáceho aj medzinárodného trhu.Výber Ningbo ako miesta konania vyvoláva otázku, prečo si OSN zvolila Áziu, konkrétne Čínu, pre tento významný podujatie. Zástupca Kancelárie Programu rozvoja OSN (UNDP) v Číne zhrnul tento postoj výrazomV posledných rokoch celková hodnota obstarávania OSN neustále rastie, pričom dosiahla až 29,6 miliardy dolárov. IPS sa tradične koná prevažne v Európe trikrát ročne. Keďže sa OSN snaží inovovať svoje metódy obstarávania a dosahovať ciele udržateľného rozvoja, stále viac sa obracia na Čínu.poznamenal predstaviteľ z Odboru medzinárodného obchodu a ekonomických vzťahov Ministerstva obchodu Číny.Ningbo neustále zdôrazňuje význam obstarávania OSN a organizuje rôzne iniciatívy, aby miestne podniky mohli vstúpiť do obstarávacích aktivít OSN. V septembri minulého roku mesto usporiadalo Čínsky (Ningbo) konferenčný seminár na podporu obstarávania OSN, čo pomohlo takmer 110 spoločnostiam úspešne sa zaregistrovať na oficiálnej webovej stránke United Nations Global Marketplace (UNGM).Po tomto podujatí vyjadrila Kancelária UNDP v Číne vďaku a uznala, že v oblasti výroby a zahraničnoobchodných služieb má Ningbo značný potenciál poskytovať inovatívne riešenia pre obstarávanie OSN.uviedol Neris M. Baez, riaditeľ Obstarávacieho oddelenia sekretariátu OSN.Systém obstarávania OSN ponúka niekoľko výhod, vrátane oslobodenia od cla, nízkeho rizika kurzových rozdielov, stability trhu a vyhnutia sa obchodným bariéram. Tieto faktory môžu pomôcť pri otváraní trhov v krajinách a regiónoch zapojených do iniciatívy Pásu a Cesty, čo prináša potenciálne výhody a vedľajšie efekty.zdôraznil predstaviteľ Výboru pre podporu medzinárodného obchodu mesta Ningbo.Ak tento seminár umožní účastníkom oboznámiť sa s medzinárodnými vysokými štandardmi obchodných predpisov, mohol by vytvoriť robustný podporný systém pre účasť na obstarávaní OSN. To by vytvorilo nové príležitosti v sektore medzinárodného verejného obstarávania, umožňujúc podnikom získať viac medzinárodných objednávok prostredníctvom webu UNGM. Z tohto pohľadu predstavuje seminár dôležitú