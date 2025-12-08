< sekcia Ekonomika
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre sa v roku 2026 neuskutoční
Cieľom organizátorov je dosiahnuť, aby sa veľtrh v budúcnosti opäť vrátil v podobe, ktorá bude pre vystavovateľov aj návštevníkov atraktívna a prínosná.
Autor TASR
Nitra 8. decembra (TASR) - Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre sa v roku 2026 neuskutoční. Informoval o tom organizačný tím veľtrhu. O zrušení veľtrhu sa rozhodol po dôkladnom zhodnotení situácie a komunikácii s viacerými partnermi. „Podmienky na realizáciu ďalšieho ročníka nie sú dostatočné,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie organizátor, ktorým je národné výstavisko Agrokomplex.
Cieľom organizátorov je dosiahnuť, aby sa veľtrh v budúcnosti opäť vrátil v podobe, ktorá bude pre vystavovateľov aj návštevníkov atraktívna a prínosná. „Pracujeme na nových konceptoch a možnostiach, ktoré by mohli priniesť formát zodpovedajúci aktuálnym potrebám trhu,“ uviedlo výstavisko.
Na zatiaľ poslednom 30. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v máji tohto roka sa na výstavisku v Nitre prezentovalo 127 vystavovateľov zo 16 krajín.
