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Medziročná belgická inflácia sa spomalila, medzimesačne ceny klesli
K spomaleniu medziročnej inflácie prispel aj vývoj cien potravín, ktoré klesli o 0,1 % po májovom raste o 1,2 %.
Autor TASR
Brusel 29. júna (TASR) - Tempo medziročnej inflácie v Belgicku sa v júni spomalilo na 3,4 % z májovej úrovne 4,08 %. Medziročná inflácia v krajine sa tak zmiernila prvýkrát za štyri mesiace. Spomalil sa rast cien energií na 10,3 % z májových 11,2 %. Ceny pohonných látok boli o 18,8 % vyššie ako v júni minulého roka, ale medzimesačne o 6,4 % klesli. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil belgický štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
K spomaleniu medziročnej inflácie prispel aj vývoj cien potravín, ktoré klesli o 0,1 % po májovom raste o 1,2 %. Zmiernila sa aj inflácia v doprave na 5,5 % z úrovne 7,9 % a spomalil sa rast cien odevov a obuvi (na 1,2 % z 2,3 %) a cien reštauračných a hotelových služieb (na 4,1 % z 5,9 %).
Zrýchlil sa však rast cien bývania a energií pre domácnosti (na 4,6 % z 3,6 %). Išlo predovšetkým o výsledok posilnenia rastu cien elektriny (na 6,2 % z 2,9 %). Zrýchlil sa aj rast cien v segmente rekreácie a kultúry (na 8,3 % z 8,1 %) a v zdravotníctve (na 6,7 % zo 6,6 %). Nezmenilo sa tempo medziročnej inflácie v oblasti vzdelávania (2,4 %) a finančných služieb (2,2 %).
V porovnaní s májom sa júnové spotrebiteľské ceny v Belgicku znížili o 0,3 % po tom, ako sa v máji medzimesačne o 0,08 % posilnili.
K spomaleniu medziročnej inflácie prispel aj vývoj cien potravín, ktoré klesli o 0,1 % po májovom raste o 1,2 %. Zmiernila sa aj inflácia v doprave na 5,5 % z úrovne 7,9 % a spomalil sa rast cien odevov a obuvi (na 1,2 % z 2,3 %) a cien reštauračných a hotelových služieb (na 4,1 % z 5,9 %).
Zrýchlil sa však rast cien bývania a energií pre domácnosti (na 4,6 % z 3,6 %). Išlo predovšetkým o výsledok posilnenia rastu cien elektriny (na 6,2 % z 2,9 %). Zrýchlil sa aj rast cien v segmente rekreácie a kultúry (na 8,3 % z 8,1 %) a v zdravotníctve (na 6,7 % zo 6,6 %). Nezmenilo sa tempo medziročnej inflácie v oblasti vzdelávania (2,4 %) a finančných služieb (2,2 %).
V porovnaní s májom sa júnové spotrebiteľské ceny v Belgicku znížili o 0,3 % po tom, ako sa v máji medzimesačne o 0,08 % posilnili.