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Medziročná česká inflácia sa v máji spomalila na 2,1 %
Rast cien alkoholických nápojov a tabaku sa zmiernil na 3,7 % z aprílových 5,2 %.
Autor TASR
Praha 10. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie v Českej republike sa v máji spomalila na 2,1 % z úrovne 2,5 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Uviedol to v stredu Český štatistický úrad, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics
Rast cien alkoholických nápojov a tabaku sa zmiernil na 3,7 % z aprílových 5,2 %. Tempo rastu cien rekreácie, športu a kultúry sa zmiernilo na 3 % z úrovne 3,4 %, zdravotníckych služieb na 2,8 % zo 4 % a zariadenia a vybavenia domácnosti a ich bežnej údržby na 1,1 % z aprílových 1,4 %.
Pokračoval pritom medziročný pokles cien potravín a nealkoholických nápojov, ktoré sa v máji znížili o 1,9 % a cien odevov a obuvi, ktoré sa oproti máju minulého roka oslabili o 2,5 %. Zrýchlil sa však rast cien bývania a energií na 1,3 % z aprílových 1,2 %, dopravy na 9,4 % z úrovne 8,7 % a reštaurácií a hotelov na 4,4 % z aprílových 4,3 %.
Medzimesačne české spotrebiteľské ceny v máji stúpli iba o 0,1 % po tom, ako sa v apríli zvýšili o 0,5 %. Májová medzimesačná inflácia v krajine tak bola najmiernejšia od februára.
Rast cien alkoholických nápojov a tabaku sa zmiernil na 3,7 % z aprílových 5,2 %. Tempo rastu cien rekreácie, športu a kultúry sa zmiernilo na 3 % z úrovne 3,4 %, zdravotníckych služieb na 2,8 % zo 4 % a zariadenia a vybavenia domácnosti a ich bežnej údržby na 1,1 % z aprílových 1,4 %.
Pokračoval pritom medziročný pokles cien potravín a nealkoholických nápojov, ktoré sa v máji znížili o 1,9 % a cien odevov a obuvi, ktoré sa oproti máju minulého roka oslabili o 2,5 %. Zrýchlil sa však rast cien bývania a energií na 1,3 % z aprílových 1,2 %, dopravy na 9,4 % z úrovne 8,7 % a reštaurácií a hotelov na 4,4 % z aprílových 4,3 %.
Medzimesačne české spotrebiteľské ceny v máji stúpli iba o 0,1 % po tom, ako sa v apríli zvýšili o 0,5 %. Májová medzimesačná inflácia v krajine tak bola najmiernejšia od februára.