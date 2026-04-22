Medziročná inflácia v Británii dosiahla v marci 3,3 %

Autor TASR
Londýn 22. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Veľkej Británii v marci medziročne vzrástli o 3,3 % po februárovom zvýšení o 3 %. K zrýchleniu inflácie prispeli najmä vyššie ceny palív v dôsledku vojny na Blízkom východe, oznámil v stredu britský štatistický úrad (ONS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ceny motorových palív v marci medzimesačne vzrástli o 8,7 %, čo bolo najvýraznejšie zvýšenie od júna 2022, krátko po ruskej invázii na Ukrajinu. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa kolísavé ceny potravín, energií, alkoholu a tabaku, v medziročnom porovnaní klesla na 3,1 % z februárových 3,2 %. Pred vojnou USA a Izraela proti Iránu, ktorá sa začala 28. februára, britská centrálna banka (BoE) odhadovala, že inflácia sa v apríli priblíži k jej cieľovej hodnote 2 %. Minulý mesiac BoE svoju inflačnú prognózu vzhľadom na prudký nárast cien energií výrazne zvýšila a predpovedala, že medziročná miera inflácie do polovice tohto roka vzrastie na 3,5 %.
Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle