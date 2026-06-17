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< sekcia Ekonomika

Medziročná inflácia v Británii dosiahla v máji 2,8 %

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Je to rovnaká hodnota ako 13-mesačné minimum zaznamenané v apríli.

Autor TASR
Londýn 17. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie vo Veľkej Británii dosiahla v máji 2,8 %, čo je rovnaká hodnota ako 13-mesačné minimum zaznamenané v apríli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. ktorá v stredu zverejnila údaje britského štatistického úradu (ONS).

Inflácia sa drží o jeden percentuálny bod vyššie ako predpovedala britská centrálna banka (BoE) v januári. Hlavným motorom rastu cien je prudké zvýšenie nákladov na energie v dôsledku vojny medzi USA a Iránom. Inflácia sa posledných päť rokov väčšinou pohybovala nad dvojpercentnou cieľovou hodnotou BoE, ktorá teraz očakáva, že do konca tohto roka pravdepodobne dosiahne 3,5 %.

Finančné trhy tento týždeň pozitívne reagovali na správu o dohode medzi USA a Iránom, ktorá by mala viesť k opätovnému sprístupneniu Hormuzského prielivu. Očakáva sa, že Washington a Teherán dohodu podpíšu v piatok (19. 6.) vo Švajčiarsku, pričom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že doprava ropy z Perzského zálivu sa obnoví po nadobudnutí platnosti dohody. Veľkú Britániu konflikt na Blízkom východe zasiahol viac ako väčšinu iných západných krajín vzhľadom na jej závislosť od dovozu zemného plynu.
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