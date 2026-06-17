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Medziročná inflácia v Británii dosiahla v máji 2,8 %
Je to rovnaká hodnota ako 13-mesačné minimum zaznamenané v apríli.
Autor TASR
Londýn 17. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie vo Veľkej Británii dosiahla v máji 2,8 %, čo je rovnaká hodnota ako 13-mesačné minimum zaznamenané v apríli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. ktorá v stredu zverejnila údaje britského štatistického úradu (ONS).
Inflácia sa drží o jeden percentuálny bod vyššie ako predpovedala britská centrálna banka (BoE) v januári. Hlavným motorom rastu cien je prudké zvýšenie nákladov na energie v dôsledku vojny medzi USA a Iránom. Inflácia sa posledných päť rokov väčšinou pohybovala nad dvojpercentnou cieľovou hodnotou BoE, ktorá teraz očakáva, že do konca tohto roka pravdepodobne dosiahne 3,5 %.
Finančné trhy tento týždeň pozitívne reagovali na správu o dohode medzi USA a Iránom, ktorá by mala viesť k opätovnému sprístupneniu Hormuzského prielivu. Očakáva sa, že Washington a Teherán dohodu podpíšu v piatok (19. 6.) vo Švajčiarsku, pričom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že doprava ropy z Perzského zálivu sa obnoví po nadobudnutí platnosti dohody. Veľkú Britániu konflikt na Blízkom východe zasiahol viac ako väčšinu iných západných krajín vzhľadom na jej závislosť od dovozu zemného plynu.
Inflácia sa drží o jeden percentuálny bod vyššie ako predpovedala britská centrálna banka (BoE) v januári. Hlavným motorom rastu cien je prudké zvýšenie nákladov na energie v dôsledku vojny medzi USA a Iránom. Inflácia sa posledných päť rokov väčšinou pohybovala nad dvojpercentnou cieľovou hodnotou BoE, ktorá teraz očakáva, že do konca tohto roka pravdepodobne dosiahne 3,5 %.
Finančné trhy tento týždeň pozitívne reagovali na správu o dohode medzi USA a Iránom, ktorá by mala viesť k opätovnému sprístupneniu Hormuzského prielivu. Očakáva sa, že Washington a Teherán dohodu podpíšu v piatok (19. 6.) vo Švajčiarsku, pričom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že doprava ropy z Perzského zálivu sa obnoví po nadobudnutí platnosti dohody. Veľkú Britániu konflikt na Blízkom východe zasiahol viac ako väčšinu iných západných krajín vzhľadom na jej závislosť od dovozu zemného plynu.