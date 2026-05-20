Medziročná inflácia v Británii v apríli klesla na 2,8 %
Väčšina ekonómov oslovených agentúrou Reuters očakávala, že medziročná inflácia v apríli dosiahne 3 %.
Autor TASR
Londýn 20. mája (TASR) - Miera inflácie vo Veľkej Británii klesla v apríli viac, než sa očakávalo. Index spotrebiteľských cien (CPI) sa v medziročnom porovnaní zvýšil o 2,8 % po náraste o 3,3 % v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje britského štatistického úradu (ONS).
Väčšina ekonómov oslovených agentúrou Reuters očakávala, že medziročná inflácia v apríli dosiahne 3 %. K spomaleniu podľa štatistikov prispel silný porovnávací základ, keďže v štvrtom mesiaci minulého roka ceny energií a iných regulovaných služieb výrazne vzrástli. Britská centrálna banka predtým, ako sa 28. februára začala vojna USA a Izraela proti Iránu, prognózovala, že inflácia sa bude v apríli nachádzať blízko jej dvojpercentného cieľa. Skokový rast cien energií vyvolaný konfliktom na Blízkom východe však banku prinútilo revidovať výhľad inflácie, ktorá by v jej najhoršom scenári mohla začiatkom budúceho roka dosiahnuť až 6,2 %.
Ministerka financií Rachel Reevesová oznámila, že vo štvrtok (21. 5.) zverejní ďalšie opatrenia na podporu domácností, ktoré čelia vysokým cenám energií. Jej ministerstvo tiež tlačí na obchodné reťazce, aby zaviedli cenové stropy na základné potraviny výmenou za uvoľnenie niektorých regulácií, uviedli pre AFP v utorok (19. 5.) zdroje oboznámené s problematikou.
