< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v Česku sa spomalila
Medzimesačne sa decembrové spotrebiteľské ceny v krajine zvýšili o 0,9 %.
Autor TASR
Praha 13. februára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Českej republike v januári medziročne vzrástli najmiernejšie za viac ako deväť rokov. Medziročná inflácia sa spomalila na 1,6 % z decembrovej úrovne 2,1 %. Medzimesačne sa decembrové spotrebiteľské ceny v krajine zvýšili o 0,9 %. Potvrdili sa tak predbežné odhady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a správy Českého štatistického úradu (ČSÚ).
„Spotrebiteľské ceny v januári oslabili svoj medziročný rast na 1,6 %, čo bola najnižšia hodnota od novembra 2016. Výrazný vplyv na tento vývoj malo zrušenie poplatkov za podporované zdroje energie,“ uviedla v piatok vedúca oddelenia štatistiky spotrebiteľských cien ČSÚ Pavla Šedivá.
Ceny elektriny v januári v Česku klesli o 12,2 % po decembrovom oslabení o 5,1 %. Oproti januáru minulého roka sa znížili aj ceny zemného plynu o 6,5 %, pevných palív o 2 % a ceny pohonných látok a mazív o 8,9 %. V segmente potravín a nealkoholických nápojov však vzrástli ceny hovädzieho mäsa o 22,1 %, vajec o 13,2 % a kávy o 18,5 %. V segmente alkoholických nápojov a tabaku stúpli ceny destilátov a likérov o 3,4 %, vína o 1,4 %, piva o 3,3 % a tabakových výrobkov o 6,3 %.
Medzimesačne sa zvýšili najmä ceny ovocia, a to o 6,8 %, zeleniny o 5,4 %, nealkoholických nápojov o 4,5 %, výrobkov z obilnín o 1,5 %, čokolády a kakaa o 7,7 %, syrov o 1,1 % a cukru o 5,5 %. Ceny masla však klesli o 8,7 %. Oproti novembru zdraželo aj víno o 13,7 %, destiláty a likéry o 11,1 % a pivo o 7,8 %. Zlacnela však elektrina o 8,4 %.
„Spotrebiteľské ceny v januári oslabili svoj medziročný rast na 1,6 %, čo bola najnižšia hodnota od novembra 2016. Výrazný vplyv na tento vývoj malo zrušenie poplatkov za podporované zdroje energie,“ uviedla v piatok vedúca oddelenia štatistiky spotrebiteľských cien ČSÚ Pavla Šedivá.
Ceny elektriny v januári v Česku klesli o 12,2 % po decembrovom oslabení o 5,1 %. Oproti januáru minulého roka sa znížili aj ceny zemného plynu o 6,5 %, pevných palív o 2 % a ceny pohonných látok a mazív o 8,9 %. V segmente potravín a nealkoholických nápojov však vzrástli ceny hovädzieho mäsa o 22,1 %, vajec o 13,2 % a kávy o 18,5 %. V segmente alkoholických nápojov a tabaku stúpli ceny destilátov a likérov o 3,4 %, vína o 1,4 %, piva o 3,3 % a tabakových výrobkov o 6,3 %.
Medzimesačne sa zvýšili najmä ceny ovocia, a to o 6,8 %, zeleniny o 5,4 %, nealkoholických nápojov o 4,5 %, výrobkov z obilnín o 1,5 %, čokolády a kakaa o 7,7 %, syrov o 1,1 % a cukru o 5,5 %. Ceny masla však klesli o 8,7 %. Oproti novembru zdraželo aj víno o 13,7 %, destiláty a likéry o 11,1 % a pivo o 7,8 %. Zlacnela však elektrina o 8,4 %.