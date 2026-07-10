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Medziročná inflácia v Česku sa v júni oslabila
Zrýchlil sa medziročný pokles cien potravín.
Autor TASR
Praha 10. júla (TASR) - Medziročná inflácia v Českej republike sa v júni spomalila na 1,5 % z májových 2,1 %. Oslabila sa tak na najnižšiu úroveň od februára. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil Český štatistický úrad. Potvrdil tak svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zrýchlil sa medziročný pokles cien potravín. V júni sa znížili o 3,4 % po májovom oslabení o 1,9 %. Podobne sa vyvíjali aj ceny odevov a obuvi, ktoré v júni klesli o 2,7 % po znížení o 2,5 % v predošlom mesiaci. Zároveň sa zmiernil rast cien dopravy (na 5,7 % z 9,4 %) či rekreácie, športu a kultúry (na 2,7 % z 3 %). Zrýchlil sa však rast cien alkoholických nápojov a tabaku (na 4,3 % z 3,7 %), zariadenia a vybavenia domácností a ich bežnej údržby (na 1,3 % z 1,1 %) a zdravotníctva (na 3,4 % z 2,8 %). Medziročný rast cien bývania a energií zostal stabilný na úrovni 1,3 %.
Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny v júni oslabili o 0,3 % po raste o 0,1 % v máji. Júnový medzimesačný pokles bol prvý za štyri mesiace.
Zrýchlil sa medziročný pokles cien potravín. V júni sa znížili o 3,4 % po májovom oslabení o 1,9 %. Podobne sa vyvíjali aj ceny odevov a obuvi, ktoré v júni klesli o 2,7 % po znížení o 2,5 % v predošlom mesiaci. Zároveň sa zmiernil rast cien dopravy (na 5,7 % z 9,4 %) či rekreácie, športu a kultúry (na 2,7 % z 3 %). Zrýchlil sa však rast cien alkoholických nápojov a tabaku (na 4,3 % z 3,7 %), zariadenia a vybavenia domácností a ich bežnej údržby (na 1,3 % z 1,1 %) a zdravotníctva (na 3,4 % z 2,8 %). Medziročný rast cien bývania a energií zostal stabilný na úrovni 1,3 %.
Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny v júni oslabili o 0,3 % po raste o 0,1 % v máji. Júnový medzimesačný pokles bol prvý za štyri mesiace.