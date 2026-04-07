< sekcia Ekonomika
Medziročná inflácia v Česku sa v marci zrýchlila na 1,9 %
Česká inflácia sa dostala najvyššie od decembra minulého roka.
Autor TASR
Praha 7. apríla (TASR) - Celková hladina spotrebiteľských cien v Českej republike sa v marci medziročne zvýšila o 1,9 %. Ukázal to predbežný odhad, ktorého výsledky v utorok zverejnil Český štatistický úrad. Tempo inflácie sa tak zrýchlilo z úrovne 1,4 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Česká inflácia sa dostala najvyššie od decembra minulého roka. Nenaplnili sa však očakávania, že medziročná inflácia v krajine sa v marci zvýši až na 2 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V marci sa v Česku zrýchlil medziročný rast cien služieb na 4,7 % z februárových 4,5 %. Ceny tovarov oproti marci 2025 stúpli o 0,1 % po tom, ako sa vo februári o 0,7 % znížili. Ceny energií boli medziročne nižšie už len o 1,7 %. Vo februári boli energie v ČR medziročne lacnejšie až o 7,8 %. Ceny potravín a nealkoholických nápojov však v marci medziročne klesli o 1,1 % po raste 0,4 % v predošlom mesiaci. Rast cien alkoholických nápojov a tabaku sa spomalil na 3,3 % z februárových 4 %.
Medzimesačne spotrebiteľské ceny v Česku v marci vzrástli o 0,6 % po tom, ako sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,1 % znížili.
